Whatsapp beklenen özelliği aktif ediyor

WhatsApp yeni Kanallar özelliğini daha fazla kullanıcıya sunuyor. Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması yaptığı açıklamada, kanallar özelliğini 150'den fazla ülkeye genişlettiğini duyurdu. Türkiye'deki kullanıcılara da açılan Kanallar özelliği, uygulamada ayrı bir sekmede yer alacak ve başkaları takip ettiğiniz kanalları göremeyecek. Ayrıca, telefon numaranız gibi hesabınıza ait kişisel bilgiler yöneticiler veya takipçiler tarafından görülemeyecek.

WhatsApp, daha geniş çaplı kullanıma sunmanın yanı sıra, özelliğe birkaç yeni geliştirmenin geleceğini de duyurdu.