WhatsApp’ın yeni Windows güncellemesi hayal kırıklığı yarattı

WhatsApp’ın Windows uygulaması önemli bir güncellemeyle artık yerel (native) uygulama olmak yerine bir web arayüzünün Windows penceresine gömülü hâli olarak çalışıyor. Meta, kullanıcıların yeniden giriş yapması gerektiğini duyurmuş olsa da altyapının tamamen değiştiğini açıkça vurgulamadı. Temmuz ayında beta sürümünde görülen bu dönüşüm artık tüm kullanıcılara yayılmış durumda.

Sohbet geçişleri daha yavaş

Yeni WhatsApp uygulaması açılışta 300 MB’nin üzerinde RAM tüketiyor. Eski sürüm ise yüzlerce sohbeti 100 MB’dan az bellekle yönetebiliyordu. Web tabanlı yapı nedeniyle sohbet geçişleri daha yavaş, uygulama zaman zaman takılıyor ve düşük kare hızında çalışıyormuş hissi veriyor.

Hantal bir hâle geldi

Uygulamanın artık daraltıldığında yalnızca aktif sohbeti gösterebilme özelliğini de kaybetmesi, özellikle ekranın bir köşesinde WhatsApp’ı açık tutan kullanıcıları olumsuz etkiliyor. Çoklu görev deneyimi zayıflarken, uygulama günlük kullanımda daha hantal bir hâle geliyor.

Meta performans şikâyetlerine dair resmi açıklama yapmadı. Web tabanlı kod yapısı geliştirme maliyetlerini düşürse de optimizasyon yapılmazsa bu “yavaş ve iştahlı” uygulama Windows kullanıcılarının yeni normali hâline gelebilir.