WhatsApp’ta büyük dosya dönemi: E-posta devri kapanıyor! 2 GB'a kadar dosyalar tek tıkla gönderilebilecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni özelliğini duyurdu. Uygulama, kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme mesajında artık 2 GB’a kadar dosyanın güvenli bir şekilde grup sohbetlerinde paylaşılabileceğini açıkladı.

Artık e-postaya gerek kalmayacak

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, daha önce e-posta veya harici platformlar aracılığıyla göndermek zorunda kaldıkları büyük dosyaları artık doğrudan WhatsApp üzerinden aktarabilecek.

Çalışma kılavuzları, yüksek çözünürlüklü videolar veya büyük boyutlu belgeler, sohbetlerde kolayca paylaşılabilecek.

Nasıl kullanılacak?

WhatsApp, özelliği kullanmak için şu adımları paylaştı:

1 - Herhangi bir sohbette ➕ simgesine dokunulacak.

2 - Açılan menüden “Belge” seçeneği seçilecek.

3 - 2 GB’a kadar dosyalar doğrudan sohbet üzerinden gönderilebilecek.

Dosya paylaşımında güvenlik vurgusu

WhatsApp, tüm mesajlaşmalarda olduğu gibi dosya paylaşımlarında da uçtan uca şifreleme korumasının devam edeceğini belirtti. Böylece kullanıcılar hem iş hem de özel dosyalarını güvenli bir şekilde aktarabilecek.