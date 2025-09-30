WhatsApp'ta yeni dönem! Canlı fotoğraf, belge tarama ve özel sohbet temaları...

WhatsApp, son aylarda kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bir dizi yeni özelliği devreye aldı. Yapılan güncellemelerle birlikte şirket, özellikle görsel iletişim ve kişiselleştirme alanlarında platformu daha eğlenceli ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Özel sohbet temaları ve arama ekranları

Meta'nın yapay zekâ teknolojisi WhatsApp'a entegre edilerek sohbet ve aramalarda kişiselleştirme seçenekleri artırıldı.

Kullanıcılar Meta AI ile özel sohbet temaları oluşturabiliyor, görüntülü aramalarda ise arka planlarını yapay zekâ desteğiyle değiştirebiliyor. Ayrıca, bu arka planlar sohbetlerde doğrudan fotoğraf ve video çekerken de kullanılabiliyor.

Ancak WhatsApp, bu özelliklerin şimdilik yalnızca bazı kullanıcılar için erişilebilir olduğunun altını çizdi.

Artık Live Photos ve Motion Photos destekleniyor

Platforma eklenen iOS'ta Live Photos (Canlı Fotoğraf) , Android'de ise Motion Photos (Hareketli Fotoğraf) desteği sayesinde kullanıcılar anılarını ses ve hareketle paylaşabiliyor.

Ayrıca, 'Fearless Bird' ve 'Vacation' adlı iki yeni çıkartma paketleri de uygulamaya eklendi.

Belge tarama özelliği Android'e de getirildi

Grup sohbetlerini bulmak da artık daha pratik. Sohbetler sekmesinde bir üyenin adı aratıldığında, o kişiyle ortak olunan tüm gruplar listeleniyor.

Öte yandan, daha önce yalnızca iPhone'da sunulan belge tarama özelliği artık Android'e de getirildi. Kullanıcılar belgeleri tarayıp kırparak doğrudan uygulama üzerinden paylaşabiliyor.