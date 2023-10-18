'X' yıllık aboneliği 1 dolar yapacak: Yeni Zelanda ve Filipinler'de test ediliyor

X sosyal medya platformunun "destek" hesabından “Not A Bot” isimli yeni bir abonelik yönteminin test edildiği açıklandı.

Açıklamada, dün başlayan uygulamayla Yeni Zelanda ve Filipinler'de platforma üye olan kullanıcılara yıllık 1 dolar karşılığında abonelik hizmeti seçeneği sunulduğu belirtildi.

Telefon numarasıyla doğrulanacak

Söz konusu ülkelerde yeni kullanıcıların platforma üye olmak için önce telefon numaralarını doğrulamaları gerektiği, ardından ise abonelik yöntemini seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, yıllık 1 dolar ücretle abone olmayı seçen kullanıcıların, gönderi paylaşmak, gönderi beğenmek ve gönderilere cevap vermek gibi temel işlevleri kullanabildiği bildirildi.

Abone olmayanlar sadece tweet okuyacak

Abone olmayan kullanıcıların ise yalnızca hesapları takip edebildiği, gönderileri görebildiği ve videoları izleyebildiği aktarılan açıklamada, uygulamanın amacının platformdaki bot ve sahte hesaplara karşı önlem almak olduğu belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın, Yeni Zelanda ve Filipinler'de test edildiği ve platforma 17 Ekim'den önce üye olmuş mevcut hesapları kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.