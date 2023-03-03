Xiaomi, 13 serisi ile dünya pazarında

Fiyatları ile hayal kırıklığı yaratan modellerin fiyatları ise Avrupa’da Xiaomi 13 için 999 ve Xiaomi 13 Pro için 1299 Euro olarak açıklandı. Lite modelin fiyatı ise 499 Euro. Ürünün Türkiye’deki satış fiyatları ise henüz belirlenmedi. Leica lenslerle donatılmış lensler yanında Xiaomi 13 Pro, 20 daki ka içinde tamamen şarj olmasıyla da dikkat çekiyor.

Xiaomi 13 Pro, 6.73 inç büyüklüğünde ve 1440 x 3200 piksel çözünürlüğünde WQHD+ AMOLED bir ekran ile geliyor. Cihazda Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Telefonda normal, telefoto ve genişaçı Leica lenslerin her bir biri ile 50MP fotoğraf çekilebiliyor. Telefoto ve genişaçı Leica lenslerin her bir biri ile 50MP fotoğraf çekilebiliyor.