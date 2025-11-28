Yapay zekâ, ABD iş gücünün yüzde 12'sini ele geçirecek

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nın geliştirdiği kapsamlı iş gücü simülasyonu, yapay zekânın etkisinin teknoloji sektöründeki görünür iş kayıplarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Araştırmaya göre, yıllık 1,2 trilyon dolarlık ücret hacmi yapay zekâ tarafından yapılabilecek görevlerle örtüşüyor. Bunun yalnızca yüzde 2,2’si (211 milyar dolar) yazılım ve bilgi teknolojilerinde ortaya çıkarken, asıl risk finans, sağlık, profesyonel hizmetler ve rutin idari roller gibi alanlarda gizli biçimde birikiyor.

“Iceberg Index” adı verilen model, ABD’deki 151 milyon çalışanı bireysel ajanlar olarak ele alıyor. Her ajana 32 binden fazla beceri, 923 meslek ve 3 bin ilçe bilgisi atanıyor. Ardından, güncel yapay zekâ sistemlerinin bu becerileri insan seviyesinde yerine getirip getiremeyeceği ölçülüyor. Böylece politika yapıcılar için ilçe bazında risk haritaları üretiliyor ve yapay zekâya maruz “su altında kalan” kısmı görünür hale getiriliyor.

Beceri temelli gerçek zamanlı risk haritası

Araştırma, net işten çıkarma tarihleri öngörmekten ziyade, beceri temelli gerçek zamanlı bir risk haritası sunuyor. Platform; yeniden beceri kazandırma bütçeleri, eğitim programları ve teknoloji benimseme hızları gibi değişkenlerle senaryo testlerine olanak tanıyor. Eyaletler, bu simülasyonlar sayesinde yerel istihdam, ücret akışları ve GSYH üzerindeki olası etkileri önceden görebiliyor.

Ulusal iş gücünün dijital ikizi

Tennessee, Kasım 2025’te yayımlanan Yapay Zekâ İş Gücü Eylem Planı’na Iceberg bulgularını dahil etti. Utah benzer bir rapor üzerinde çalışırken, Kuzey Karolina’da yasa yapıcılar ilçe bazlı beceri kırılganlıklarını ve yatırım önceliklerini bu platformla analiz ediyor.

Simülasyonlar, yapay zekâ riskinin yalnızca büyük teknoloji merkezlerinde değil; sağlık, imalat, ulaşım ve enerji gibi sektörlerin ağırlıkta olduğu iç ve kırsal bölgelerde de yaygın olduğunu gösteriyor. Bu bölgelerde politika yapıcılar, “ikame” yerine yapay zekâ destekli verimlilik artışını hedefleyen karma modeller üzerinde yoğunlaşıyor.

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından Frontier ile çalışan Iceberg Index, araştırmacıların ifadesiyle ulusal iş gücünün dijital ikizini oluşturuyor. Platform, geçmişe dönük istatistikler yerine, henüz şirket bilançolarına yansımamış ama teknik olarak mümkün hale gelmiş dönüşümleri öngörerek, kamu yatırımlarının tam da kırılganlaşan becerilere ve coğrafyalara yönelmesini amaçlıyor.