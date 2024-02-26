Yapay zekâ evlere cep telefonuyla girecek

Kemalettin BULAMACI

Son yedi yılda dünya çapındaki akıllı telefon pazarı yıllık bazda altı kez daraldı. Ancak 2024 yılı akıllı telefon pazarının yeniden büyümeye başlayacağı yıl olacak. International Data Corporation (IDC) isimli araştırma kuruluşunun yeni tahminine göre, akıllı telefon sevkiyatlarının 2024 yılında bir milyar 200 milyon milyar adede ulaşması, yıllık bazda yüzde 2,8 artış göstermesi ve ardından 2028 yılına kadar düşük tek haneli büyüme göstermesi bekleniyor. IDC, genel hacimlerin hala salgın öncesi seviyelerin altında olmasına rağmen pazarın kendisini düzelttiğine ve dipten devam ettiğine inanıyor.

Akıllı telefon pazarı yüzde 10 geriledi

Counterpoint isimli araştırma şirketinin Ocak 2024’te ABD akıllı telefon pazarına ilişkin yayımladığı raporda ise ocak ayında satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 gerilediğine dikkat çekiliyor. IDC’nin Dünya Çapında Mobilite ve Tüketici Cihazları araştırmalarından sorumlu grup başkan yardımcısı Ryan Reith, “Pandemiden önceki yıllara bakıldığında bile akıllı telefon pazarı için zorlu bir süreç oldu” dedi.

“Dünya zorlu bir makroekonomik ortamla karşı karşıya kalmaya devam ederken, kişisel bilgisayarlar da dâhil olmak üzere cüzdan payı için rekabet eden çeşitli cihaz kategorileri büyümeye dönüş görüyor. IDC, akıllı telefonun çoğu kişi için mükemmel cihaz olmaya devam edeceğine inanıyor ancak fiyat artışları devam ediyor ve günümüzün akıllı telefonlarının geliştirilmiş dayanıklılığı, zaten uzayan değiştirme döngüsünü destekliyor ve bu da yeni sevkiyat artışını engelleyecek” diye konuşuyor.

Katlanabilir telefonda yüzde 37 büyüme

Cihaz değiştirme döngüleri ve gelişmekte olan pazarlarda artan talep, kesinlikle genel pazar toparlanmasının temel itici güçleridir, ancak son teknolojik gelişmeler akıllı telefon alanına yeni bir enerji getirmiştir. En önemlisi, katlanabilir akıllı telefonlar, yıllık bazda beklenen yüzde 37’lik büyüme ve 2024’te 25 milyona ulaşan sevkiyatla hızla büyümeye devam ediyor. Ayrıca yapay zekâ (AI) hızla akıllı telefon tartışmasının bir parçası haline geldi; Elde taşınan bir cihazda yeni nesil yapay zekâ deneyimlerine yeni bir ilgi uyandırıyor.

IDC’nin Mobilite ve Tüketici Cihazları Araştırma Direktörü Nabila Popal, toplam akıllı telefon satışlarının pandemi öncesi seviyelerin altında kalsa da tüketicilerin yeni bir telefon almak için ayırdığı bütçelerin arttığına ve telefon almak için daha fazla ödemeye istekli olduğunun endüstri adına sevindirici bir haber olduğuna dikkat çekerek, “IDC, 2024 yılında 170 milyon yeni nesil AI akıllı telefonun piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor; bu rakam, toplam akıllı telefon pazarının neredeyse yüzde 15’ini temsil ediyor ve AI bilgisayarları bile geride bırakıyor.

Yeni nesil AI akıllı telefonlar, kullanım durumları geliştikçe ve sektör oyuncuları zorlamaya devam ettikçe 2024’ün ötesinde hızla büyüyecek. NPU teknolojisini ileriye taşıyacak. Yapay zeka tüm cihazları etkileyecek olsa da akıllı telefonlar, yapay zeka devrimini her eve taşıyan cihaz olacak” diyor.

2028’e kadar fiyatlar düşecek

IDC’nin 2028 yılına kadar uzanan tahminlerine göre bu yıl Apple kullanıcıları ortalama bin dolara yeni bir telefon alacakken, Android kullanıcılarının ise ortalama 300 dolar ödemesi bekleniyor. 2028 yılına kadar ise cep telefonu fiyatlarında küçük bir geri çekilme olacak. Ortalama iPhone fiyatlarının bin doların altına inmesi, ortalama Android telefon fiyatlarının ise 273 dolara kadar çekilmesi bekleniyor. Tüketiciler, 2028 yılına gelindiğinde her bir telefon için ortalama 413 dolar ödeyecek.