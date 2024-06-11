Yapay zekâ IK'da verimliliğe yansıyacak
Geçtiğimiz hafta İstanbul, Global HR Summit 2024 ile insan kaynaklarının küresel en anlamda en önemli isimlerini buluşturdu.
Kerim ÜLKER
Zirvenin en önemli isimlerinden biri de İnsan Kaynakları’nın babası olarak tanınan Michigan Üniversitesi Profesörü ve RBL Grup Kurucu Ortağı Dave Ulrich, DÜNYA Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.
Zorlu dönemlerden geçtik ve geçiyoruz. Peki, bu zorlu dönemlerde insan kaynaklarının gücünden bahseder misiniz?
Dünyadaki mega trendler yapmamız gereken şeyi değiştiriyor. İçinde yaşadığımız dünya çok karmaşık, sürekli değişiyor. Bu değişken dünyada ihtiyacımız olan temel kas ise artık çeviklik. Ekonomik koşullar, duygusal haller, politika, dijital dönüşüm, sivil hareketler, çevresel faktörler her daim bir değişim içerisinde. O yüzden doğru ve yanlışı sürekli olarak yeniden düşünmemiz gerekiyor.
Bu belirsizlik dünyasında özellikle teknoloji ve yapay zekâ konuşurken insan kapasitesini yeniden düşünmeliyiz. Önümüzdeki dönemde gerektiğinde ve daha da önemlisi hızlı bir şekilde tepki verip değişebilen ve bunu sürdürülebilir kılan kişiler, ekipler ve şirketler daha başarılı olacak. Çeviklik temelde dört anlama geliyor. Gelecek odaklılık, yapılmamış olanı görebilmek, hızlı hareket edebilmek ve sürekli öğrenmek. Çeviklik sadece geçmişi anlamakla ilgili değil, geleceği yaratmakla ilgili. Çeviklik inşa etmek için sistemde uzman değil, şekillendiren olmak gerekiyor. Dışarıdan içeriye odaklanmak, rekabetin ötesine geçebiliyor olmak. O yüzden stratejist çeviklik inşa etmek sadece çevik olmakla ilgili değil aynı zamanda taahhütle ve odaklandığınız alanla ilgili, nereden gelip nereye gittiğinizi biliyor olmanız gerekli. Bunları yaparken hızlı ve iş bitirici olmanız çok kritik.
Önümüzdeki dönemde, yapay zekânın bu değişimdeki yeri nedir?
Önümüzdeki dönemde en önemli konular; kaynaklarınızı, ekiplerinizi ve vaktinizi doğru ve verimli kullanabilmek olacak. Sizlere fayda sağlayacak alanlardan en etkilisini belirlemeniz ve sonrasında bu alanlara yatırım yapmanız gerekecek. Bu noktada da yapay zekâ verimlilikle ilgili bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Yapay zekâ, hem sizin hem de organizasyonuz için bilgiyi daha kullanılabilir ve ulaşılabilir hale getiriyor.