Yapay zekâ işlemcilerinde 30 kat verimlilik hedefliyor

Başak Nur GÖKÇAM

1969 yılında bilgisayar işlemcileri ve ilgili teknolojileri geliştirme üzerine kurulan Advanced Micro Devic, Inc. (AMD), sunucu, iş istasyonu, kişisel bilgisayar, mikroişlemci gibi birçok ana ürün üretimi gerçekleştirmektedir.

Teknoloji sektörünün, ürünlerin enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmada ve sera gazı emisyonlarını azaltmada kritik bir rol sahibi olduğunu belirten AMD Türkiye Ülke Müdürü Nedim Yılmaz, “Sürdürülebilirlik yaklaşımımız temelinde tedarik zincirimizdeki çevresel etkileri ele alıyoruz ve operasyonel sera gazı emisyonlarını bilime dayalı hedefler doğrultusunda azaltıyoruz” dedi.

AMD ürünlerinin son teknoloji çip mimarilerinin, tasarımının ve güç yönetimi özelliklerinin, enerji verimliliğinde önemli kazanımlar sağladığını belirten Nedim Yılmaz, “2020-2025 yılları arasında yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zekâ eğitimi için sunuculara güç sağlayan AMD işlemcilerinin ve hızlandırıcılarının enerji verimliliğinde 30 kat artış sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu, söz konusu bilgi işlem segmentlerinin dünya çapındaki enerji tüketimine göre ölçüldüğünde, 2015-2020 arasındaki endüstri trendlerinin 2,5 kat hızlanması anlamına geliyor. 2023 sonu itibarıyla, dört adet AMD Instinct MI300A APU (entegre 4. Nesil EPYC™ Cenova CPU’lu GPU) konfigürasyonunu kullanarak AMD işlemci ve hızlandırıcılar için enerji verimliliğinde 2020 temeline göre 13,5 kat iyileştirme elde etme yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 19 emisyon azaltımı sağlandı

Sürdürülebilirlik esasında kısa süreli hedeflerine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, “2030 yılına kadar AMD emisyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarında (Kapsam 1 ve 2) yüzde 50 mutlak azaltım hedefliyoruz. 2020 referans çizgisine kıyasla işletme emisyonlarında (piyasa bazlı) yüzde 19’luk bir azalma elde ettik. 2022 yılında operasyonlarımızdaki su kullanımımız ise 183 milyon litre olarak gerçekleşti.

Austin, Bengaluru ve Haydarabad’daki tesislerimizde yağmur suyunu toplamaya ve gri suyu yeniden kullanmaya devam ediyoruz. 2022 yılında bu üç saha, 2021’e göre yüzde 74 artışla 23,9 milyon litreden fazla yağmur suyu topladı ve toplam yıllık su kullanımının yüzden 100’ünden fazlasını elde etti. Sonuç olarak yaklaşık 7,5 milyon litre su, yaşadığımız ve çalıştığımız topluluklardaki rezervuarlar, yüzey göletleri ve yeraltı suları gibi yerel su kaynaklarına geri döndü” bilgisini verdi.

AMD, 10 Ekim 2023’te yapay zekâ şirketi Nod.ai’yi satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Satın alıma ilişkin değerlendirmede bulunan Nedim Yılmaz, “Bu satın almanın, açık yapay zekâ yazılım yeteneklerim genişletiyor ve yapay zekâ çözümlerinin dağıtımını hızlandıran sektör lideri yazılıma sahip deneyimli bir ekip getiriyor. Yapay zekânın bilişimin bir sonraki çağını tanımladığı şüphesiz, ve bu sadece bir başlangıç.

Eşitliği teşvik eden ve verimliliği artıran aynı teknolojilerin, potansiyel olarak savunmasız topluluklara dezavantaj yaratacak veya çevresel bozulmaya sebebiyet verecek şekillerde uygulanabileceğini de biliyoruz. Teknoloji yaygınlaştığında ve buluttan uca ve uç noktalara kadar yayıldığında yapay zekânın tüm potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Su kullanımı %13 azaldı

Ayrıca su kullanımı, enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları dahil olmak üzere çeşitli ölçümlerde çevresel sürdürülebilirliği geliştirmek amacıyla doğrudan üretim tedarikçilerimizle birlikte çalıştıklarını belirten AMD Türkiye Ülke Müdürü Nedim Yılmaz, “Silikon levha üretimi, tedarik zincirimizdeki çevresel ayak izimizin büyük bir kısmını oluşturuyor; 2022’de, bu doğrudan dökümhane tedarikçileri, AMD üretim endeksi hesaplamasına göre, 2020’ye kıyasla operasyonel sera gazı emisyonlarını yaklaşık yüzde 9 ve su kullanımını yaklaşık yüzde 13 azalttı” dedi.