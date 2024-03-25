Yasadışı telefon çiftlikleri yeni suç yuvası

Çin devlet televizyonu CCTV’nin yapmış olduğu bir araştırma haberi, Çin’deki yeni nesil suç sistemini gözler önüne serdi. Daha önce de defalarca gündeme gelen ‘telefon çiftlikleri’, CCTV’nin özel haberi ile yeniden tartışmaların odak noktası oldu.

Binlerce telefonun tek bir merkezde çalıştırıldığı ve çeşitli dolandırıcılık eylemleri ve bazen de daha ciddi suçlar için kullanıldığı yerlere telefon çiftliği deniliyor. Hem daha kolay yönetilmesi, hem de ekonomik olarak daha düşük maliyetli olması için buralarda kullanılan telefonlar sadece ana karttan oluşuyor.

Bu merkezi işletenler, 20 tane telefon ana kartını, bir yığın haline getiriyor. 20 tanesi için tek bir ekran kullanıyor. Telefonlarda kasa, hoparlör, kamera gibi ek özellikler bulunmuyor. En ucuz telefonların 100 doları geçtiği günümüzde, bu tip işlerde kullanılacak ‘çıplak’ telefonların 20 tanesi, 400 dolar ile 800 dolar arasında bir fiyatla tedarik edilebiliyor.

Cihazların 20’şerli yığınlar halinde bir araya getirilmesi, merkezi yönetimlerini de kolaylaştırıyor. Özel geliştirilen yönetim yazılımları ile gerçekleştirilecek eyleme yönelik yönetim kolayca yapılabiliyor. Bazı satıcılar, cihazlara uzaktan erişim sağlayan ve dosya transferlerine izin veren ekran yansıtma ve yönetim yazılımını da telefonlarla beraber sağlıyor.

Birer suç makinesi

Bu telefonlar, sahte yorumlar veya beğeniler yayınlamak, e-ticaret sitelerinde sahte siparişler oluşturmak gibi amaçlar için kullanılıyor. Hatta, Youtube videolarının izlenme sayılarını artırmak, sosyal ağlarda olumsuz algı pompalamak için de kullanılabiliyor. Çin’deki araştırmalarda SMS hizmetlerine ilişkin bir bulgu yer almamış ancak, SMS dolandırıcılığı için de kullanılabiliyor.

Telefonların, her biri benzersiz bir hesaba giriş yapıyor ve bağımsız bir bireymiş gibi davranıyor. Operatörler, çevrimiçi platformlar veya düzenleyici otoriteler tarafından tespit edilmemek için bu cihazların kullandığı IP adreslerini sık sık değiştiriyorlar. Telefonlar, SEO’yu artıran bağlantılar içeren sahte yorumlar veya beğeniler yayınlamak veya e-ticaret sitelerinde sahte siparişler oluşturmak gibi amaçlar için de kullanılabiliyor.

Çin’de yasa dışı

Bu tür telefon çiftliklerinin faaliyetleri, kamu telekomünikasyon ağına bağlı telekomünikasyon, radyo ve ağ ekipmanlarının ulusal standartlara uyması ve ağ erişim lisansı alması gerektiğini belirten Çin telekomünikasyon düzenlemelerinin 53. maddesini ihlal ediyor. Bu işlemi yapan kişilerin yüzde 23’ünün yasalarla başı belaya giriyor. Ancak sadece yüzde üçü cezai yaptırımlarla karşılaşıyor.

Elon Musk, önlemini almıştı

Çin’deki telefon çiftliklerinin aynıları Tayland, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan’da da faaliyet gösteriyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren çiftliklerin yaptığı yasadışı işlerden birisi de SMS dolandırıcılığı. Google, Twitter (X), Facebook, Apple, Microsoft gibi yüksek kullanıcı tabanına sahip şirketler, abone güvenliğini sağlamak için SMS ile kod yolluyorlar.

Çiftliklerde, her bir telefondan, birden çok hesap açılarak, sürekli olarak hesaba giriş için şifre isteniyor. Telekom operatörleri, gönderilen her bir SMS için ücret alıyor. Bu çiftlikleri işletenler, ya operatör ile ya da operatör ile anlaşmalı SMS hizmeti sunmaya yetkili bir şirketle anlaşarak, haksız kazancı bölüşüyor. Elon Musk, bu durumu fark etmiş olacak ki geçtiğimiz yıl bu zamanlar standart üyeler için SMS doğrulamasını sonlandırdı. Elon Musk, o zamanlar ismi Twitter olan uygulamanın, yıllık 60 milyon dolar tasarruf edeceğini söylemişti.