Yeni robot hem hazırlayacak hem pişirecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Küçük ev aletleri sektöründe her ihtiyaca uygun bir çözüm sunmayı amaçlayan Arzum, yeni ürünü çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Thermogusto’yu tanıttı. Marka, söz konusu yeni ürünüyle yemek hazırlamaya farklı bir boyut getirmekte iddialı.

Yeni robotunu “Mutfaklarda Alışkanlıkları Değiştiriyoruz” mottosu ile Ramazan Bayramı’ndan önce tüm Türkiye’de satışa sunan Arzum, yılsonuna kadar 10 bin adetten fazla bir satış hacmi yakalamayı hedefliyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 28 bin TL olarak açıklandı. “Arzum olarak, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırma önceliğimiz doğrultusunda yeni ve her biri birbirinden inovatif ürünlerle ürün gamımızı geliştiriyoruz” diyen Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, yeni ürünle mutfakta çığır açacaklarını söyledi.

Giray, “Bugün 6 kategoride yüzlerce ürünle 55’ten fazla ülkeye Arzum kalitesini, hizmet anlayışını ve en önemlisi kullanıcı ihtiyaçlarına çözüm sunma becerimizi ulaştırırken, değişen trend ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda her yıl ArGe yatırımlarımızı artırıyoruz. Şehir hayatına bağlı olarak zamanın, evlerin küçülen metrekareleri dolayısıyla alanların çok daha değerli hale geldiği günümüzde, yine kullanıcıların ürünlerinde aradığı çoklu fonksiyon ihtiyaçlarına cevap verme amacımız doğrultusunda, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Thermogusto ile pazardayız” dedi.

Aynı anda 3 yemek pişiriyor

Termogusto’yu “İlklerimiz, enlerimiz ve kilometre taşlarımızın en son temsilcisi” Şeklinde tanımlayan Giray, sözlerine şöyle devam etti: “Thermogusto kullanıcılara mutfaklarında çok daha fazla alan, hareket özgürlüğü ve çeşitlilik sunacak. Yine tek bir ürünle çok daha fazla işi üstlendiği için daha ekonomik mutfakların en büyük gerekliliğini karşılayacak. Günümüz kullanıcıları artık ürün değil, ihtiyaçlarına cevap veren çözümleri tercih ediyor. Thermogusto’nun Arzum’a katacağı en büyük fark ve değer bu olacak.

Bizi 57 yıldır öne çıkaran kullanıcı ihtiyaçlarına çözüm sunma yeteneğimizi, tercih ve tavsiye edilebilirliğimizi Thermogusto ile çok daha ileri taşıyacağız. Arzum’un inovasyonda, ürün çeşitliliğinde ve çok fonksiyonlu ürünleri kompakt bir yapıda sunma becerisinin de bir eseri olacak. Thermogusto, bunca yıla sığdırdığımız ilklerimiz, enlerimiz ve kilometre taşlarımızın en son temsilcisi ve bundan sonra ulaşmak istediğimiz noktanın yol göstericisi olacak” diye konuştu.

Yemek tarifleri entegre edildi

Ürünün teknik özellikleri hakkında konuşan Arzum Pazarlama Direktörü Seda Simur Büyükkucak ise, “Hayatları tek tuşla kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz Thermogusto ile hazırlama ve pişirme deneyimini bir arada sunuyoruz. Bu ürünü mutfaklar için yeni bir devir olarak da nitelendirebiliriz. Yiyecekleri tek bir haznede doğrayan, karıştıran, çırpan, yoğuran ve farklı birçok modda pişiren Thermogusto ile mutfaktaki tüm işlerin üstesinden tek başımıza gelebilmeniz mümkün” yorumunu yaptı.

Kurumsal şefler tarafından Arzum mutfağında özenle hazırlanan tarifleri Thermogusto için çalıştıklarını ve ürünün içine entegre ettiklerini aktaran Büyükkucak, “Her tarifi adım adım kullanıcılarımıza yaptırabilen Thermogusto sayesinde, yemek yapmayı bilmeyenler bile kendi mutfağının şefi olabilecek. Ayrıca ürünümüzün sunduğu dokunmatik özellikli LED ekran pratikliği ve Wifi bağlantı özelliği ile her ay artan tariflerle sofraların menülerini zenginleştirecek. Hedefimiz, zamanın hepimiz için çok değerli olduğu bu dönemde, Thermogusto’yu mutfaklarımızdaki en büyük yardımcı haline getirmek” dedi.

‘En çok tavsiye edilen’ markalar arasına girdi

Öte yandan Arzum, Türkiye’nin en çok tavsiye edilen markalarından biri oldu. Kuantum Araştırma’nın yaptığı araştırmada 30 farklı kategorideki yüzlerce marka ele alındı. 6 bin 200 kişi ile yapılan online ve fiziki anketler doğrultusunda, Türkiye’nin tavsiye şampiyonlarının belirlendiği araştırmada Arzum, beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorilerinde Türkiye’nin ‘en çok tavsiye edilen’ markaları arasına girdi.