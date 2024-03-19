“Yenilenmiş ikinci el araç ve cihazları sigortalıyoruz”

Esin ÇETİNEL

Dünyada hızla yaygınlaşan ve atık kavramını büyük ölçüde ortadan kaldıran döngüsel ekonomi modeli her sektörde karşılığını bulmaya başladı. Artık ürünleri onararak, yenileyerek ve geri dönüştürerek mümkün olduğunca uzun süreli kullanmayı hedefleyen bu model, aynı zamanda israfı da en aza indirerek hem doğaya, hem de ekonomiye maksimum katkı sağlıyor. Şimdilik çok yaygınlaşmasa da sigorta sektörü de bu alana yönelik ürünlerle döngüsel ekonomiye destek olma yolunda adımlar atıyor.

Örneğin Türkiye’deki ilk ürünleri çıkartan şirketlerden BNP Paribas Cardif, yenilenmiş araçlar ve cihazları koruyan sigorta ürünlerini hayata geçirdi. Artık yenilenmiş araç satın alanlar Cardif ’in Uzatılmış Garanti çözümünden yararlanırken, yenilenmiş telefon, tablet, televizyon ve akıllı saat gibi elektronik cihazları satın alanlar ise Cihaz Koruma Sigortası ile güvence altına alındı.

Sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiyi destekleyen çözümler geliştirmeyi misyon edindiklerini söyleyen BNP Paribas Cardif Genel Müdürü Cemal Kişmir, “İkinci el olarak nitelendirilen ama sertifikalı olarak yenilenmiş araç ve cihazların sigortalanmasını içeren kapsamlı çözümlerimizle sektörümüzde fark yaratıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun hareket ediyoruz” diyor.

Anlaşmalı firma yenilemesi şart

"Cihaz Koruma Sigortası" ile yenilenmiş elektronik cihazları güvence altına aldıklarını söyleyen Kişmir, ürün hakkında şu bilgileri paylaşıyor; "Anlaşmalı iş ortaklarımızdan sertifikalı olarak yenilenmiş elektronik cihaz satın alanları kaza sonucu oluşan hasarlar, elektrik hasarları, sıvı teması sonucu oluşan hasarlar ve hırsızlık gibi risklere karşı koruma altına alıyoruz. Onarımın mümkün olmadığı durumlarda ise geri ödemeleri gerçekleştiriliyor.” Firmanın bir diğer çözümü ise yenilenmiş araçlar için sunduğu “Uzatılmış Garanti” hizmeti…

Yine anlaşmalı iş ortaklarından sıfır kilometre veya ikinci el araç satın alanların “Uzatılmış Garanti” çözümünden yararlandığını söyleyen Kişmir, “Bu ürün aracının garanti süresini, üretici garantisine ek olarak 1 veya 2 sene daha uzatmak isteyen tüm araç sahiplerine hitap ediyor. Üretici garantisi bittikten sonra devreye giren Uzatılmış Garanti, kapsam dâhilindeki yedek parçaların arızalanması durumunda poliçe özel şartları kapsamında araçları koruyor” diye konuşuyor.

16 iş ortağı var

Kendi sektöründe 16 iş ortağı ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Kişmir, “Otomotiv, perakende, bankacılık, tüketici finansman şirketleri, dayanıklı tüketim ve telekomünikasyondan oluşan 6 farklı sektöre yönelik yenilikçi sigorta ürünleri sunuyoruz. 2023’te yıllık poliçe adedimiz 11 milyon oldu. 2023’te tüm branşlarda 6,1 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. 2024 sonunda ise yaklaşık 9 milyar TL prim üretimine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Hasar kabul oranımız yüzde 90”

2023 yılsonu itibariyle hasar kabul oranlarını yüzde 90’ların üzerinde taşıdıkları bilgisi veren Cemal Kişmir, “Cihaz koruma sigortalarında bu oran yüzde 96 düzeyinde. Bu alanda bize gelen hasar taleplerini 1 gün içinde sonuçlandırıyoruz ve ortalama tamir süremiz cihazların kargosu dâhil olmak üzere 7 iş günü. Bize ulaşan tüm şikâyet ve taleplerin yüzde 80’inden fazlasını bir gün içerisinde yanıtlıyoruz. Müşteri şikâyetlerine en hızla yanıt veren şirketiz. Müşteri memnuniyet oranımız oldukça yüksek” dedi.

Beş yılda yüzde 1262 kazandırdı

Gönüllü BES ve OKS de dâhil olmak üzere yaklaşık 500 bin katılımcı sayısı ve %2,7 pazar payına ulaştıklarını da açıklayan Kişmir, son 5 yılda BNP Paribas Cardif Emeklilik’e ait BES fonlarının enflasyonun ve birçok yatırım aracının çok üzerinde getiri sağladığına dikkat çekti. Kişmir, “Son 5 yılda, altın yatırımcıları %804 getiri elde ederken, Bist100 %718, Bist30 yüzde 601, Dolar/TL %457, Euro/TL %439, mevduat ise yüzde %131 getiri sağladı.

BNP Paribas Cardif Emeklilik olarak, son 5 yılda BPH Hisse Senedi Fonu’muz %1262 getiri elde etti. 5 yılda %635 getiriye sahip BPE Dengeli Değişken Fonumuz ve %587 getiriye sahip BPU Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonumuz ile de en çok kazandıran BES fonları arasında yer aldık. BZY Teknoloji Fonumuz ile 14 ayda yatırımcımıza %84 değer kazandırdık. Bu yıl BZY fonumuz katılımcılarımıza %34 kazandırdı” dedi.