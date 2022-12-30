Yılbaşını dışarıda geçireceklere hırsız uyarısı: Önlem almak mümkün

Boş evler hırsızlar için iyi bir fırsat oluyor ancak bazı basit tedbirlerle hırsızlıkları evlerden uzak tutmak, yeni yıla keyifle girmek de mümkün."Eğer yılbaşını evinizden dışarıda, özellikle de şehir dışında geçirecekseniz planlarınıza ilişkin detayları sosyal medya ağlarınızdan paylaşamaya özen gösterin." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Kapılar evin ilk savunma hattı

"Bir hırsız için en önemli bilgi evinizin ne zaman boş kalacağı bilgisi olduğundan nereye gittiğinizi veya evinize ne zaman döneceğinizi asla paylaşmayın. Facebook, Instagram gibi hesaplarınızda en yüksek güvenlik düzeyine sahip olsanız bile seyahatiniz esnasında bu tür bilgileri paylaşmanız asla önerilmez. Kapılar evinizin ilk savunma hattı olduğundan henüz sahip değilseniz sürgü kilitleri kullanmanız önemlidir. Standart anahtarlı kapılar, güçlü kilitleme teknikleri içeren mekanizmalara nazaran sınırlı etkiye sahiptir. Sürgülü kilitlerin, sürgü mekanizmalarının kırılması oldukça zaman aldığı için hırsızlığı önleme açısından daha güvenlidir.

Aydınlatma, dışarıda olsanız bile birinin evde olabileceği yanılsamasını yarattığı için kötü niyetli kişileri yaşam alanınızdan uzak tutma görevini başarıyla yerine getirir. Apartman girişlerinin sürekli olarak aydınlatılması, istenmeyen ziyaretçilerin daha kapıya varmadan önce fark edilmelerini sağlar. Alternatif olarak, bir ev güvenlik sisteminiz varsa, biri girişe doğru yürüdüğünde ışıkları açmak için bir hareket sensörü kullanabilirsiniz."

Pencerelere dikkat!

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Pencereler aralık unutulduğunda veya yeteri kadar koruyucu özelliğe sahip olmadığında evinize girmeyi kafasına koyan herhangi biri için pencereye tırmanmak, alan ihlali yapmanın en kolay yollarından biridir. Çok katmanlı camlar tercih ettiğiniz ve aralık unutmamaya özen gösterdiğiniz takdirde pencereleriniz içeri girmeyi oldukça zorlaştıracaktır. Ek olarak ev güvenlik sisteminin bir parçası olan cam kırılma dedektörlerinin de en etkinli acil durum önleyicilerinden biri olduğunu bilmenizde yarar var."

Hırsızların en büyük kabusu alarm sistemleri

Güçlü bir ev alarm sistemi hırsızların en büyük kabusu oluyor.

Ev güvenlik sistemleri, söz konusu güvenlik önlemlerinin tümünü barındırıyor ve ihtiyaç duyulduğunda eve acil müdahale ekipleri gönderilmesini sağlıyor. Sensörler ile donatılan yeni nesil alarm sistemleri kapılar, pencereler ve yatak odaları dahil evin tüm bölümlerini aynı anda koruyabiliyor. Güçlü ve profesyonel güvenlik sistemlerine dahil olan görüntülü alarm izleme özelliği ise polisin ihtiyaç halinde eve gelmesini ve suçluların yakalanması için gerekli görsel kanıta sahip olmalarını sağlıyor.