YouTube CEO’su veda etti

Yaklaşık 25 yıldır Google ve Alphabet bünyesinde çalışan ve şirketin ilk çalışanlarından birisi olan Wojcicki, 2014 yılında YouTube CEO’su olmuştu. İstifa duyurusunu da YouTube’da yayımladığı bir video ile yapan Wojcicki’nin yerine yardımcısı Neal Mohan gelecek.

Sonrası için Alphabet'te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyleyen Wojcicki, istifa gerekçesi olarak aile, sağlık ve kişisel projelere odaklanmayı sundu ancak bu ayrılığın, YouTube’un son dönemlerdeki kötü mali performansının sebep olduğu iddia ediliyor.

Stanford mezunu olan Yeni CEO Neal Mohan 2015 yılında YouTube'da baş ürün sorumlusu olarak atandı. Bu rolde YouTube Shorts, Müzik ve abonelik teklifleri oluşturmaya odaklandı.