Zuckerberg’in Metaverse’üne ne oldu?

Emre ERGÜL

Z Kuşağı bilmez… 1999 yılında bir “ŞEY” fırtınası yaşanmıştı. Dünyaca ünlü TIME dergisi, “Milenyumda bir ŞEY geliyor ve bu ŞEY, insanların hayat standardından otoyollara kadar her şeyi değiştirecek” diye kapak yapmıştı.

2000 yılına girildiğinde, o “ŞEY”in çift tekerlekli Segway Ginger scooter olduğu açıklanmış ve milyarlarca kişi “Bu muydu?” diye tepki göstermişti. Aynı şeyi, Metaverse’le de yaşamıyor muyuz? Hani şu milyonların “arazi avcısı” olduğu Metaverse…

109 milyar dolarlık şahsi servetiyle dünyanın en zengin 10’uncu insanı olan Mark Zuckerberg’in “Hayal ettiğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir dünya” diye tanıttığı Metaverse’ün rüzgarı, hakkında çıkan milyonlarca haber sonrasında dindi. Oysa, Zuckerberg, Metaverse’e Facebook’un ismini Ekim 2021’de Meta’ya çevirecek kadar inanıyordu…

İki yılda neler oldu, bir bakalım: l Meta’nın sanal ve artırılmış gerçeklik departmanı Reality Labs bir yılda tam 40 milyar dolar kaybetti! l Meta’nın dev lansmanlarla tanıttığı ve katılımcıların kafe, gece kulüpleri, basketbol salonları gibi değişik mekanlarda turladığı oyunu Horizon Worlds, beklenen ilgiyi görmedi. Oyunun 300 bin aylık üyesi bulunuyor.

Bu, Facebook ve Instagram kullanıcı sayılarının yanında bir “hiç.” Keza, kullanıcıların çoğunun çocuk olduğu söyleniyor. l Gerçekliği yaşatacağı söylenen grafikler de iptidai kaldı. l Meta’nın gözlükleri de sadece 20 milyon adet satıldı. Zuckerberg, söz verdiğini yapamadı ancak en azından bunu kabulleniyor: “Yaşanılan hayal kırıklığını anlıyorum. Bu bahiste haklı olacağımı garanti edemem. Dünyanın gidişatının bu yönde olduğunu düşünüyorum."

Ancak Zuckerberg yine de pes etmediğine dikkat çekti: “Bir şekilde meta-veriye odaklanmaktan uzaklaştığımıza dair bir anlatı gelişti. Bu doğru değil, söylemek istiyorum."

İngiliz BBC Televizyonu da Zuckerberg’in inatla devam edeceğine inanıyor: “Muhtemelen Meta'nın yeni kulaklığı Quest 3 ve Horizon Worlds'ün mobil ve masaüstüne nasıl taşındığı hakkında çok daha fazla şey duyacağız (böylece oynamak için kulaklık kullanmanıza gerek kalmayacak). Ayrıca bir dizi yeni yapay zeka duyurusu da duyacağız.

Hiç şüphe yok ki, metaevrenin uzun vadeli bir proje olduğunu, henüz gerçek metaveriyi görmediğimizi de duyacağız. Zuckerberg buna kesinlikle hâlâ inanıyor.” Zuckerberg’in işi zor. Bir yanda Metaverse hayali. Diğer yanda temmuz ayında açıkladığı üzere Reality Labs’in bu yılki zararının daha büyük olacak olması…

BBC gibi tüm Batı medyası soruyor: “Zuckerberg, oyunu buradan çevirir ve Metaverse’ü herkesin hayatına sokabilecek mi?” Kim bilir? Segway Ginger, 2000’de dünyayı değiştirmedi. Bugün sokaklar scooterlarla dolu. Belki de, Metaverse için de biraz zamana ihtiyacımız var.

Keza küresel raporlara göre, Metaverse ekonomisi 2030 yılında 5 trilyon dolara ulaşacak. 7 yıl sonra tam 1.4 milyar kişi, gününün önemli bölümünü Metaverse’de zaman geçirecek. 2050 yılında piyasaya çıkacak sanal gerçeklik gözlüklerinin, bugünkülerden tam 16 kat daha gerçeklik sunacağı da belirtliyor.

Kurgusal dünyayı niteleyen Metaverse kavramı ilk kez Neal Stephenson’un 1992’de yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash’te ortaya çıkmıştı. Yüzlerce şirket bu alanda yatırım yaparken; dünyanın en önemli Metaverse yatırımcısı, sanal gerçeklik cihazları üzerine çalışan Oculus şirketini 2 milyar dolara satın alan Facebook’tur.

“Metaverse sayesinde gelecekte ölmüş sevdiklerimizle iletişime geçebiliriz”

Metaverse konusunda hala umutlu olan Mark Zuckerberg, Metaverse sayesinde gelecekte vefat eden sevdiklerimizle iletişime geçebileceğimizi söyledi. Bu durumun oldukça zor olduğunu sözlerine ekleyen Zuckerberg, bunun “sağlıksız” hale gelebileceği bir boyut olduğunu sözlerine ekledi: “Bu konuda uzman değilim, bu yüzden bu konuyu daha detaylı incelememiz ve anlamamız gerektiğini düşünüyorum.”