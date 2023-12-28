'Tekstil ve hazır giyimde Türkiye’yi şampiyonlar ligine taşıyacağız'

Nurdoğan A. ERGÜN

Ticaret Bakanlığı himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen, Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nın kazananları belli oldu.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törene, Yarışmada Seçil San birincilik ve Singer özel ödülü, Gülşah Yılmaz ikincilik, Arife Gedik üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. İpekyol özel ödülünün sahibi ise Betül Tezcan oldu. Singer de tüm finalistlere dikiş makinesi hediye etti.

Gelir Mehmetçik Vakfı'na

18 yıldır düzenlenen Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nda ilk üçe kalan finalistler; Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yurt dışında eğitim ödülü ve 6 ay yabancı dil eğitimi ödülü kazandı. Yarışmanın birincisi 200 bin TL, ikincisi 150 bin TL, üçüncüsü ise 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Yarışmada 10 finalist tarafından hazırlanan kumaşlar, tasarımcı Siren Ertan Kayalar’ın tasarımıyla yastığa dönüştü. 10 farklı şekilde, özel olarak tasarlanan yastıklar düzenlenen gecede satışa sunulurken; satıştan elde edilen tüm gelirin Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen çocuklara ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

"2024’ün ikinci yarısında tablo tersine döner”

Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kalkınma ve refah için üretilene değer katılması gerektiğini dile getirdi. Gültepe, “Dünya günden güne değişirken biz hep aynı pencereden bakamayız, rakiplerimizden farklılaşmak zorundayız” dedi.

Katma değerin yolunun da teknolojiden, Ar-Ge’den, tasarımdan, inovasyondan ve markalaşmaktan geçtiğini vurgulayan Gültepe, “Tasarımın değer üzerinde net bir çarpan etkisi var. Üzerine inovasyon ekleyip, bir de markalaştırdığımızda fiyatı daha da artıyor. Bu konulara çok daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Bu yıl küresel talepteki daralma nedeniyle tekstilin de aralarında bulunduğu 12 sektörümüzün ihracatında düşüş var. 2024’ün özellikle ikinci yarısında tablonun tersine döneceğine inanıyorum. Her yıl daha da güçlenen tasarım kapasitemizle, tekstil ve hazır giyimin şampiyonlar liginde, ülkemizi daha üst sıralara taşıyacağız” diye konuştu.

Yarışma hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gültepe, “Her yıl yüzlerce yetenekli genç tasarımcımızı sektörlerimizle buluşturuyoruz. Bu yatırımların, yaratıcı fikirlerin meyvelerini önümüzdeki yıllarda daha çok toplayacağız. Bugün ihracatta ortalama kilogram birim değerimiz 1,5 dolar civarında. Diğer sektörlerimizdeki benzer çalışmalarla ortalama birim değeri iki katına, yani 3 dolarlara çıkaracağız” dedi.

"Katma değerli ihracatın ‘anahtarı’ tasarımda"

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, sektör olarak sadece yakın geleceği değil, yarınlarımızı da düşündüklerini söyledi. Öksüz, “Sektörümüzün geleceği tasarımdan geçiyor. Tasarımı, katma değerli ihracatın kilit unsurlarından biri olarak görüyoruz. Geleceğin ve katma değerli ihracatın anahtarı tasarımda” dedi.

Dünyanın en büyük beşinci tekstil ihracatçısı olan sektörün küresel ihracattan daha büyük pay alabilmesi için tasarım gücünün çok daha üst seviyelere çıkması gerektiğine dikkat çeken Öksüz, merhum iş insanı sektör duayeni Sakıp Sabancı’nın sözlerine atıf yaparak, “Sabancı, ‘Dünya ölçüsünde başarı, en iyi kumaşı dokumak değil. En iyi kumaştan en iyi giysiyi yapabilmek de değil. Başarı, en iyi kumaşı, en iyi çizime göre giysi haline getirip, buna bir marka takarak, çok yüksek bir katma değer yaratmak. Şimdi artık başarının ölçüsü, dünya ölçüşü’ demişti. Türkiye geneli ihracat birim fiyatımız kilogram başına 1,5 dolar seviyelerindeyken, kilogram başına dokuma kumaş ihracat birim fiyatımız ise 8,9 dolar” değerlendirmesini yaptı.