Türk konfeksiyonundan ABD atağı: Çin'in boşalttığı pazarda büyüme hedefi

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Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ABD pazarındaki payını artırmak amacıyla 14-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Premiere Vision (PV) Manufacturing New York Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu kapsamında 13 firmayla katılacak.

EHKİB Başkanı Çağlar Bağcı, ABD'nin yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık konfeksiyon ithalatıyla Avrupa Birliği büyüklüğünde bir pazar olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin 2025 yılında Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkelerine uyguladığı yüksek gümrük tarifelerinin küresel tedarik zincirinde yeni fırsatlar yarattığını söyledi.

Bağcı, Çin'in ABD'ye konfeksiyon ihracatının 2025 yılında yüzde 32 gerileyerek 27,7 milyar dolardan 19 milyar dolara düştüğünü, oluşan boşluğun önemli bölümünün Vietnam ve Kamboçya tarafından doldurulduğunu belirterek, Türk hazır giyim sektörünün de bu pazarda daha güçlü konumlanması için tanıtım faaliyetlerini hızlandırdıklarını ifade etti.

İhracatta hedef 2 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı'nın "Uzak Ülkeler Stratejisi" doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Bağcı, 2026 yılı içinde gerçekleştirilen beş yurt dışı pazarlama faaliyetinin üçünün ABD'ye yönelik olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ABD'ye yıllık konfeksiyon ihracatının yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Bağcı, "ABD pazarına odaklanarak ihracat hacmimizi orta vadede 2 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz" dedi.

ABD, ihracatta beşinci büyük pazar oldu

EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise PV Manufacturing New York Fuarı'nın Amerika kıtasındaki en önemli moda organizasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Seyfeli, Türkiye'nin ABD'ye konfeksiyon ihracatının 2026 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 420 milyon dolara yükseldiğini ifade ederek, ABD'nin Türkiye'nin hazır giyim ihracatında beşinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Yılın ikinci yarısında da bu ivmenin korunmasını hedeflediklerini belirten Seyfeli, fuarda yeni alıcılarla buluşarak sipariş hacmini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.