Kamu kurumlarında yeni dönem: Eşik 50'den 30'a indirildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğiyle kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasına ilişkin şartlarda değişikliğe gidildi.

Düzenlemeyle birlikte kamu kurumlarında kreş açılmasını zorlaştıran kriterler önemli ölçüde hafifletildi. Daha önce 0-6 yaş grubundaki çocuklar için bakımevi açılabilmesi amacıyla aranan en az 50 çocuk şartı 30 çocuğa düşürüldü.

30 personelin talebiyle kreş açılacak

Türkiye'nin haberine göre yeni yönetmelik kapsamında aynı kamu kurumunda görev yapan en az 30 kamu görevlisinin yazılı başvuruda bulunması halinde ilgili kurum çocuk bakımevi açmakla yükümlü olacak.

349 kamu kreşi hizmet veriyor

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de 0-6 yaş grubunda 7 milyondan fazla çocuk bulunmasına rağmen kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren çocuk bakımevi sayısı 349 ile sınırlı bulunuyor. Bu kreşlerden yaklaşık 24 bin çocuk yararlanabiliyor.