Tekstilin odağında su kullanımı var

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil sektörü olarak hedeflerimiz büyük ancak bu hedefleri yakalayabileceğimizi biliyoruz. Çünkü sektörümüz iplikten nihai ürüne kadar AB normlarına uygun entegre üretim yapıyor. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yolculuğunda da küresel rakiplerimizden çok daha ilerideyiz” dedi.

Türkiye’nin entegre gücü olan tekstil sektörünün yerinde sayamayacağını vurgulayan Ahmet Öksüz, “Su kullanımı en hassas çözüm noktalarımızdan birini oluşturuyor. Dünyada yaklaşık iki milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyor.

Türkiye’nin ise yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 112 milyar metreküp. Türkiye’de su temininde en büyük pay yüzde 22 ile gıda ürünlerinin imalatına ait. Gıda sektörünü yüzde 18 pay ile tekstil ürünleri, yüzde 16 pay ile kimyasal ürünlerinin imalatı izliyor. Bu rakamlar bizlere; dünya için, geleceğimiz için iyi bir sınav vermemiz gerektiğini gösteriyor” diye konuştu

Organik yapı oluşturalacak

Bakanlık temsilcileri ve akademisyenlerin sunumlar gerçekleştirdiği, dünya ve Türkiye’den iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı çalıştayda; tekstil sektörünün su kullanımını aza indirmesi, daha verimli su kullanımı; atık su kullanımının değerlendirilmesi gibi sektörün en önemli gündem maddeleri görüşüldü. Çalıştaya Türkiye’nin birçok ilinden firma temsilcileri katılarak Bakanlık ve akademisyenlerden en güncel bilgileri aldılar ve sorularını ilgili uzmanlara sorma fırsatı elde edildi. Ayrıca her gündem maddesi üzerinde alt komiteler oluşturularak belirlenen konu başlıklarında çalışmalar gerçekleştirecek organik bir yapı oluşturulması kararı alındı.