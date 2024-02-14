TGDF ve Karma Grup’tan spesifik eğitimlerde iş birliği

Mehmet Hanifi GÜLEL

Sektör spesifik özel iş çözümleriyle danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri sunan Karma Grup ile Türkiye gıda ve içecek sanayisinin üretim, istihdam, ihracat ve ithalatının yüzde 95’lik bölümünü kapsayan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), bir dizi eğitim düzenlemek üzere bir iş birliğine gitti. Söz konusu iş birliğiyle TGDF ve Karma Grup uzmanlığını ve deneyimini bir araya getirerek sektördeki bilgi paylaşımını artırmayı amaçlıyor. Eğitimlerin ilki 9 Şubat'ta İstanbul Pendik’te gerçekleştirilen "Temel Proses Validasyon Eğitimi", Positive Mood Institute tarafından düzendi.

Sektörün en zor konularından biri olan proses validasyonu eğitimine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, "Gıda ve gıdaya eşdeğer sanayilere yönelik eğitimleri farklı bir yaklaşımla ele alarak, oyunlaştırma deneyimi ile uygulamaya yönelik kalıcı sonuçlar elde ediyoruz.

Özellikle içinde pek çok prosedür, soyut kavramlar veya formüller barındıran içerikleri anlamak ve bu bilgileri günlük hayatta kullanabilme yetisi kazanmak zaman alır. Bu teorik bilgi ve yaklaşımlar genellikle sıkıcı ve sıradan bulunabilir. Temelinde oyun olmayan alanlarda, oyunsal düşünme ve problem çözme gibi yetkinliklerimizi kullanarak tasarladığımız eğitimler, etkinliklerden keyif almayı ve optimum seviyede verim elde etmeyi sağlar.

Bu doğal olarak 'kolay öğrenme'yi hızlandırır. Aslında en net tabir, eğlenerek ve deneyimleyerek öğrenmek. Konuya bizzat dâhil olduğunuzda ve bunu eğlenerek yaptığınızda öğrenme hızlanır ve içselleştirilir. Bu yöntemin, öğrenileni hayata geçirebilme yetisini beslediği ve unutma süresini uzattığı da biliniyor" şeklinde konuştu.

Eğitimler sektördeki bilgi paylaşımını artıracak

Gıda ve içecek sanayisinde mühendislerin eğitimi, kaliteli ürünlerin üretimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan TGDF Genel Sekreteri Nihal Ayşe Mortepe, “Federasyonumuz, sektördeki kalite ve inovasyonu destekleyerek üyelerimize seminerler, mentorluk programları ve sanayi iş birlikleri gibi girişimlerle destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu iş birliği ile başlatılan eğitimlerin, sektördeki bilgi paylaşımını artırarak tüm sanayi çalışanlarına fayda sağlamasını temenni ediyoruz” dedi. Proses validasyonu, belirli bir sonuca ulaşmak için bir kontrol önleminin uygun şekilde uygulandığı takdirde, tehlikenin kontrol edilebildiğine dair kanıt elde etmeyi ifade ettiğini belirten Eğitmen Prof. Dr. Barbaros Özer, “Her bir gıda üretim sistemi, kendine özgü bir validasyon programına tabidir.

Bu sebeple, gıda firmalarının kendi üretim süreçleri ile ilişkili validasyon modellerini oluşturmaları büyük önem taşır. TGDF ve Karma Grup iş birliğiyle düzenlenen Temel Proses Validasyonu eğitimi çerçevesinde, temel validasyon tanımları, proses validasyon ilkeleri, yasal süreçler, metot validasyonu ve temizlik validasyonu gibi konular interaktif bir şekilde ele alındı” açıklamasında bulundu. TGDF ve Karma Grup iş birliği ile başlatılan ve sektördeki bilgi akışını artırarak, tüm gıda ve içecek sektörü çalışanlarına fayda sağlamayı amaçlayan sektör spesifik eğitimlerin düzenli olarak devam ettirilmesi hedefleniyor.