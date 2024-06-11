TIR sürücülerinin Schengen sorunu BM'de: 'Beş vizesi var; altıncıyı vermediler'

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) açıklamasına göre BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin Avrupa Ekonomik Komisyonu kapsamında oluşturduğu "Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları Çalışma Grubu" Cenevre'de toplanarak, sınır geçişleri ve gümrük konularına ilave olarak tır sürücülerinin Schengen bölgesinde yaşadığı vize sorunlarını görüştü.

Toplantıya UND ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) yetkilileri de katıldı. UND'yi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin temsil etti.

Çirkin, burada yaptığı konuşmada, vize sorununun tır sistemini ve uluslararası tedarik zincirini tehdit eder hale geldiğini belirterek, BM'ye ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulundu.

Vize sorununun Avrupa'dan Orta Doğu, Asya ve Kafkasya'ya yapılan taşımaları etkilediğine işaret eden Çirkin, "Avrupa'dan Orta Doğu, Asya ve Kafkasya'ya yapılan taşımaların neredeyse tamamı Schengen vizesine ihtiyacı olan sürücüler tarafından yapılıyor. Avrupa'nın bu pazarlara ulaşmasında sürücülerin geçerli vizesi olması önemli. Tır, yük ve sürücü ayrılamaz bir bütündür." ifadesini kullandı.

'Vize randevusu için 2 ay beklemek zorunda kalıyorlar'

Kadir Çirkin, sürücülerin vize randevusu dahi alamadıklarını, randevu için 2 ay beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, randevu alındığı zaman da sorunun çözülmediğine dikkati çekti.

Son günlerde yüksek oranda vize reddiyle karşılaştıklarını vurgulayan Çirkin, şunları kaydetti: "Geçmişe dönük bir sürücünün 5 vizesi olsa ve herhangi bir ihlali olmasa dahi altıncı başvurusunda vizesi reddedilebilmektedir. Zor bir şekilde vize alan sürücülere tek seferlik vize verilmektedir. Bu durum sürücülerin işlerini bırakmasına yol açmaktadır. Pandemi döneminde, tedarik zincirinin en önemli kısmı sürücülerdi. Sürücü açığı giderek artıyor. Schengen kurallarında da belirtildiği üzere herhangi bir ihlal yapmadığı sürece sürücülere vize tahsisi kolaylaştırılmalı ve aşamalı olarak uzun süreli vize verilmeli."