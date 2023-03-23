TMMOB: Müteahhit veya yapı sahibi arasında herhangi bir mali ve idari bağlantı olmamalı

İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna, düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinin ardından yapı denetimin çok daha güçlü şekilde tartışıldığını söyledi.

Suna, Türkiye'de her yıl ortalama 100 bin yeni yapı üretildiğine dikkati çekerek, riskli yapı stokunun ortadan kalkması için yeni yapıların daha bağımsız şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yürürlükte olan Yapı Denetimi Hakkında Kanun'unun kamusal niteliğinin eksik olduğu ifade eden Suna, yapı denetimdeki ticari sürecin hem yapı kalitesini hem insan güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

''Doğrudan kamuya karşı sorumlu olunmalı"

Meslek odalarına kendi meslektaşlarını yetkinliklerine göre belgelendirme ve yetkilendirme hakkı getirilmesini öneren Suna, şunları kaydetti:

"Yapı denetim kuruluşları doğrudan kamu tarafından görevlendirilmiş birimler olarak çalışmalıdır. Bu kuruluşlar ile müteahhit veya yapı sahibi arasında herhangi bir mali ve idari bağlantı olmamalı.

Yapı denetim ücretleri doğrudan kamu tarafından ödenmeli ve bu kuruluşlar doğrudan kamuya karşı sorumlu olmalıdır. Yapı denetim kuruluşlarındaki tüm görevliler kamu görevlisi statüsünde olmalı, ücretleri, iş güvenceleri ve özlük hakları teminat altına alınmalı. Ücretleri TMMOB tarafından belirlenen ücretin altında olmadan görev, yetki ve sorumluluklara göre belirlenmeli."