ToptanTR, on binlerce üreticiye kapılarını açacak

Hamide HANGÜL

Küçük esnafı ihtiyacı olan binlerce çeşit ürün ile çok kısa zamanda, iade garantili ve aracısız olarak 2018’den itibaren buluşturan ToptanTR.com, Kasım 2023 itibari ile faaliyete geçirdiği ToptanTR Pazaryeri hizmeti ile üreticilere 81 il ve 922 ilçede bakkaldan eczaneye, nalburdan, kırtasiyeye kadar tüm yerel esnaflara, sıfır yatırım maliyeti ile aracısız şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Tahsilat risklerini ve aracıların oluşturduğu ek maliyetleri ortadan kaldıran ToptanTR Pazaryeri, güncel teknolojiler ile donatılmış arayüzler ile verimli ekonomik lojistik modelleri ile birleştirerek yerel esnafa üretici garantili, faturalı ve uygun fiyatlı ürünleri direkt olarak üreticisinden alabilme imkanı veriyor. Bu sayede küçük esnafa zincir marketler ile rekabet imkanı veren proje ile üreticilere ürünlerini hem pazarlama hem de satabilme olanağına veriyor.

Farklı sektörlerden 50 üreticiye mağaza açtırdı

Toptan TR Pazaryeri projesi, 2023 yılı sonuna kadar farklı sektörlerden önde gelen 50 üreticiye mağaza açtırarak sistemin altyapısını oluşturdu. Bu yıl ise ürünlerini tüm Türkiye’ye dağıtmak isteyen on binlerce üreticiye kapılarını açmayı planlıyor. ToptanTR.com kurucu ve CEO’su Sezgin Şener, “ToptanTR.com projesi ilerledikçe geleneksel kanaldaki birçok farklı esnafın da aracılardan dolayı çok pahalı ürün aldığını ve müşterilerine hizmet vermekte zorlandıklarını tespit ettik.

Mahallelerimizdeki manavdan nalbura, kırtasiyeden züccaciyeye kadar tüm esnafın aynı dertten muzdarip olduğunu görünce, bu projeyi tüm esnafa uygun olarak nasıl kurgulayabiliriz fikri ile yola çıktık. Sonrasında tüm sektörlerden farklı üreticilerin direkt olarak kendisine mağaza açtırarak aracısız olarak esnafa ulaşabilmesini sağlayan pazaryeri iş modelini gündemimize aldık. Tüm pazarlama, satış, lojistik ve yazılım ekiplerimizi bu projenin geliştirilmesine yönlendirdik” dedi.

Üretici için tüm pazarlama alt yapısı mevcut

Süreç içinde ihtiyaçların doğru tespiti için birçok üretici, esnaf ve STK ile toplantılar yaparak projeyi kurguladıklarını aktaran Şener, bu modellerinde üreticinin ihtiyaç duyduğu tüm pazarlama altyapısının mevcut olduğunu söyledi.

Ayrıca tüm fiyat kontrolü kendisinde olduğu için sürecin tamamını uçtan uca raporlayabildiğini belirten Şener, ‘’Esnafla üretici arasındaki aracıların tamamını sistemin dışına çıkaracaklarını ve bu sayede hem üreticinin hem esnafın hem de esnaftan alışveriş yapan son tüketicilerin tamamının mutlu olacağı mükemmel bir projeyi ortaya çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

‘’Pazaryeri ile ürün portföyleri genişliyor’’

Üretici ile esnaf arasındaki en büyük sorunlardan birinin tahsilat sorunu olduğuna dikkat çeken Şener, üzerlerinden yapılan satışlarda herhangi bir tahsilat riskinin olmadığını iletti. ToptanTR Pazaryeri, yerel esnafların üreticilerle doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak aracıların ortadan kalkmasını sağladığını ifade eden Şener, ‘’Bu yaklaşım sayesinde, işletmelerin kar marjı artıyor ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Pazaryeri projesi, esnafların ürün tedarikini kolaylaştırarak işletme süreçlerini optimize ediyor.

Bu platform sayesinde, hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün temin edilmesi mümkün oluyor ve işletmelerin rekabet gücü artıyor. Televizyon satana da, soba üretene de burada mağaza açma imkanı sunuyoruz. Artık A'dan Z'ye caddede gördüğümüz bütün esnafların uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı bir platform oluyoruz” dedi.