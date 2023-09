2023’ün favori tatil destinasyonu Antalya oldu

Takip Et

BÜKE YAVUZER

Yerli turistin favori tatil destinasyonu Antalya, 2022 yazında olduğu gibi 2023 yazında da tatil için ilk tercih edilen yer oldu. Arama motoru verilerine göre 2023 yazında İstanbullular en çok Antalya, Büyükada ve Bozcaada için arama yaptı. Ankaralılar; Antalya, Alanya ve Marmaris için arama yaparken İzmirliler ise Çeşme ve Alaçatı için arama gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Neredekal.com üzerinde arama yapan 4 milyon kullanıcı ise; en çok Muğla, İzmir, Fethiye ve Marmaris için arama yaptı. 2022 yazında tatil için tercih edilen iller 2023 yazında da gözbebeği olmaya devam etti. Sırasıyla; Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir ve Mersin tatil için en çok tercih edilen iller oldu. Bölge bazında bakıldığında ise sırasıyla; Fethiye, Bodrum, Ayvalık, Erdemli ve Datça tercih edildi. Ayvalık geçen seneki sırasını Bodrum’a kaptırdı. Geçen sene en çok tercih edilen ikinci destinasyon olurken bu sene üçüncü sıraya geriledi.

Muğla’nın en popüler rotaları; Fethiye, Bodrum, Marmaris, Datça ve Ula olurken Antalya’da; Kumluca, Alanya, Kaş, Kemer ve Manavgat tercih edildi. Balıkesir’i tercih eden tatilseverler ise en çok; Ayvalık, Erdek ve Edremit’i ziyaret etti. İzmir’de ise her sene olduğu gibi Çeşme yine ön plana çıktı. Tatilseverlerin 2022 yılında başlayan Seferihisar ilgisi bu sene de devam etti.

İnternette En Çok ‘Otel Fiyatları’ için arama yapıldı

2023 Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz ayı dönemi arama verilerine göre en çok ‘Otel Fiyatları’ kelimesi için arama yapıldı. Türkiye’de en çok Temmuz ayının ikinci haftasında “tatil” araması gerçekleştirdi. Türkiye’nin en çok otel araması yapan şehri ise Çanakkale oldu. Çanakkale’yi sırasıyla Nevşehir, Muğla, Antalya ve Balıkesir takip etti.

2023 yaz’ında en çok erkekler tatil araması yaptı

Neredekal.com Haziran, Temmuz ve ağustos ayını kapsayan yaz dönemi tatil istatistiklerini paylaştı. En çok tatil aramasını %57,76 ile erkekler yaptı. Tatil araması yapanların demografik dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti, tatil arayanların %22,76’sını 25-34 yaş arası genç yetişkinler, %22,76’sını 18-24 yaş arası gençler ve %21,73’ünü 35-44 yaş arası yetişkinler oluşturdu. Tatili daha çok kadınların sevdiği ön yargısı düşünülerek erkeklerin de kadınlar kadar tatili sevdiği ve tatil için arama yaptığı istatiksel olarak gözler önüne serilmiş oldu. 2023 yaz sezonunda oda fiyatları yıllık olarak haziran ayında %101, temmuz ayında %100 ve ağustos ayında ise %88’lik bir artış gösterdi. Ağustos ayında bu artışın eğiliminin düşüşe geçtiği görüldü. Bunun neticesinde ise 2023 yaz sezonunda birinci sırada tercih edilen konaklama seçeneği pansiyonlar oldu. İkinci sırada apart oteller tercih edilirken üçüncü sırada ise son zamanlarda daha da popüler olan bungalovlar tercih edildi. Sonrasında ise her şey dahil oteller ve butik oteller konaklama için değerlendirildi.

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya yaz dönemi tatil istatistikleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Neredekal.com olarak 4 milyondan fazla kullanıcımızın tatil tercihi yaparken öncesinde ve sonrasında nasıl davrandığını ve bu davranışlarının tercihlerini nasıl şekillendirdiğini gösteren büyük bir veri setimiz var. Bu yıl da kullanıcılarımız tatil tercihini yaparken ülkemizin popüler destinasyonlarına ilgilerinin devam ettiğini, ancak bütçe kısıtları nedeniyle farklı tesis türlerini de değerlendirdiklerini gözlemledik. Pansiyon, apart ve bungalov gibi daha uygun bütçeli alternatifleri değerlendirirken kendilerine yeme-içme ve eğlence için daha fazla bütçe yaratabildiler. Öte yandan çocuklu ailelerin ise bütçelerine göre her şey dahil tesisleri ya da apart otelleri tercih ettiğini görüyoruz. Tüm bu veriler ışığında Türkiye’nin 2023 yaz dönemi tatil tercihlerine ilişkin çalışmamızı hazırladık. Yaz sezonunun yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken tatilcilerin sezon sonu fırsatlarını yakından takip ettiğini gözlemliyoruz. Sezon sonunda kalabalıktan daha uzak ve daha uygun fiyatlarla tatil yapabileceğimiz yüzlerce alternatife sahip bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu noktada tatilseverleri bu alternatiflerle buluşturmaktan mutluyuz.”