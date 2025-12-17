Antalya, Los Angeles ve Dubai’yi geride bıraktı

Londra merkezli Euromonitor, 2025’e ilişkin iki ayrı çalışma yayımladı. “Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri” listesinin ardından açıklanan “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” araştırması, yalnızca turist sayısını değil, destinasyonların uzun vadeli performansını mercek altına aldı. Bu kapsamlı değerlendirmede Antalya, dünyanın önde gelen şehirlerini geride bırakarak ilk 5’e girmeyi başardı.

50’den fazla gösterge

Euromonitor’un Lighthouse iş birliğiyle hazırladığı araştırmada; turizm altyapısı, ekonomik verimlilik, istihdam potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik başlıkları altında 50’den fazla gösterge kullanıldı. Çalışma, dünya genelinde 100 farklı turizm ve tatil destinasyonunu kapsadı. Amaç, destinasyonların turizmi ne kadar dengeli, sağlıklı ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koymak oldu.

Orlando birinci oldu

Araştırmaya göre 2025’in en iyi 10 turizm destinasyonu sırasıyla Orlando, New York, Mekke, Paris, Antalya, Medine, Los Angeles, Dubai, Cancun ve Kyoto olarak belirlendi. Listede yer alan destinasyonların büyük bölümü şehir turizmiyle öne çıkarken, Antalya resort tatil kimliğiyle ayrışan tek destinasyon olarak dikkat çekti.

Daha bilinçli turist profili

Uzmanlara göre liste, küresel turizmde yön değişimine işaret ediyor. Kontrolsüz büyümenin altyapı ve çevre üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde, sürdürülebilirlik ve dengeyi önceleyen destinasyonlar öne çıkıyor. Daha bilinçli turist profili, uzun konaklama süresi ve yerel yaşam kalitesinin korunması temel hedefler arasında yer alıyor.

Ziyaretçi memnuniyetine dayalı geri bildirimler

Antalya’nın ilk 5’e girmesinde güçlü konaklama altyapısı, ürün çeşitliliği, modern havalimanı, gelişmiş ulaşım ağı, aile dostu hizmetler, doğayla uyumlu turizm anlayışı ve teknolojiye yatkınlık belirleyici oldu. Ziyaretçi memnuniyetine dayalı geri bildirimler de değerlendirmelerde önemli rol oynadı.