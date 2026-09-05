Antalya’da turizm yatırımı 19,2 milyar liraya ulaştı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Antalya EXPO Alanı’nda gerçekleştirilen COP31 Alanı ve Oteller Bölgesi Yolları açılış programında konuştu. Ersoy, kentte hayata geçirilen yatırımların ve farklı bakanlıkların ortak çalışmalarıyla kazandırılan projelerin Antalya’yı uluslararası büyük organizasyonların tercih ettiği merkezlerden biri haline getirdiğini söyledi.

Antalya’da konaklama tesisi sayısı 5 kattan fazla arttı

Bakan Ersoy’un açıkladığı verilere göre, Antalya’da 2002 yılında 523 işletme belgeli konaklama tesisi bulunuyordu. Aradan geçen sürede bu sayı 5 kattan fazla artarak 2 bin 709’a çıktı.

Aynı dönemde işletme belgeli tesislerin yatak kapasitesinde de önemli artış yaşandı. 2002’de 150 bin 955 olan yatak kapasitesi, 4 kattan fazla artışla 619 bin 644’e ulaştı.

Ersoy: Son 24 yılda 19,2 milyar lira yatırım yaptık

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya’ya yönelik yatırımlarına ilişkin rakamları da açıkladı.

Ersoy, “Son 24 yılda Antalya’da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptık” dedi.

Bakan Ersoy’un verdiği bilgilere göre, 527 milyon liralık yatırımla Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi kente kazandırıldı. 66,6 milyon liralık Antalya İbradı Ormana Kültür Merkezi projesinde ise fiziki gerçekleşme yüzde 99 seviyesine ulaştı. Geçici kabul süreci devam eden merkezin bu ay içinde hizmete alınması planlanıyor.

8 kültür projesine 141 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kentte farklı kurumlar tarafından yürütülen projelere de finansman sağladı.

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında Antalya’daki 8 projeye toplam 141 milyon lira destek verildi.

Bakan Ersoy ayrıca 2002-2026 döneminde Antalya’da gerçekleştirilen altyapı yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine yaklaşık 18,1 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı.

Atık su arıtma tesislerinin maliyeti 8 milyar lirayı buldu

Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla atık su arıtma tesislerine de yatırım yapıldı.

Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi 2021 yılında tamamlanarak hizmete açıldı. Proje kapsamındaki Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Çalışmaları ise 2022 yılı sonunda devreye alındı. Bakan Ersoy, projenin güncel maliyetinin 4,4 milyar lira olduğunu açıkladı.

Şubat 2023’te yapımına başlanan Antalya Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri de Nisan 2024’te tamamlandı. Bu projenin güncel maliyeti ise 3,6 milyar lira olarak belirtildi.

Kadriye-Belek bölgesinde yeni altyapı yatırımları

Bakan Ersoy, Kadriye-Belek bölgesindeki turizm yoğunluğu, devam eden yapılaşma ve nüfus artışı nedeniyle mevcut altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığını belirtti.

Bu kapsamda Yukarı Kocayatak ve Çandır Hali bölgelerinde altyapı alanında yatırımlar gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, Antalya’ya ayrıca 5 yıldız kalitesinde 14 ücretsiz halk plajı kazandırıldığını söyledi.

COP31 Antalya’da 9-20 Kasım’da düzenlenecek

Antalya, uluslararası bir organizasyona da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ersoy, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst düzey karar organı olan Taraflar Konferansı’nın 31’incisinin (COP31) 9-20 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirileceğini belirtti.

Ersoy, konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliği, Emine Erdoğan’ın sosyal liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında insanlığı tehdit eden büyük sorunların ele alınacağını ifade etti.