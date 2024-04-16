Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'ya yerli turist akını

Ramazam Bayramı’nın 9 günlük tatili ve eğitim öğretimi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi yurt içinde turizmi hareketlendirdi.

Sıklıkla tercih edilen turizm rotalarından, 18, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen geleneksel evlerin yer aldığı UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen tatilciler, otel ve pansiyonların tamamını doldurdu. Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, tatil boyunca rekor sayıda ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Bu sürede ilçeye yaklaşık 120 bin aracın giriş yaptığını bildiren Yazıcı, "20 bin turist konakladı. 35 bin kişi müzeler, Kristal Teras ve Hıdırlık Tepesi'ni ziyaret etti. Turizm acenteleriyle 5 bin misafirimiz geldi. Bayram tatili boyunca ilçemizi 475 bin 180 kişi ziyaret etti." dedi. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu da "Lokumcular çok iyi satış yaptı, ürünleri tükendi. Oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı" diye konuştu.

"Balık lokantaları önünde uzun kuyruklar oluştu"

Doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi de tatili hareketli geçirdi.Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, ilçede 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, çok sayıda günübirlik turistin de ilçeye akın ettiğini söyledi. Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişi ağırladı. Boran, “Balık lokantaları önünde uzun kuyruklar oluştu, saatlerce sıra beklendi. Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı, Kemere Köprüsü, Küçük Liman ve Büyük Liman bölgelerinde tarihi kalabalık yaşadık” dedi.

Teleferiği 80 bin kişi kullandı

Kış aylarında kayak turizmiyle ön plana çıkan Kartepe, bahar mevsiminde doğaya hâkim olan yeşilin tonları ve İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nün maviliğiyle misafirlerine kartpostallık görüntüler sundu. İlçede İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkânı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferiği 9 günlük bayram tatili süresinde 80 bin kişi kullandı. Teleferik, hizmete alındığı 26 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet verdi. Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, “Yoğunluk neredeyse yüzde 100'dü. Yaz mevsimiyle yurt dışından da turistler gelecek. Güzel bir sezon geçirmeyi arzuluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Doluluk yüzde 90’ı buldu

Sakarya'nın turizm ilçesi Sapanca, bayram tatilinde yüzde 90'a yakın doluluk oranıyla hizmet verdi. Tatil boyunca otel, bungalov ev, villa, tiny house (küçük ev), pansiyon ve balon evlerde dinlenme imkânı bulan ziyaretçiler, Sapanca Gölü çevresinde yürüyüp göl bisikletiyle gezinti yaptı. Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, metropol şehirlere yakınlığı dolayısıyla turistlerin Sapanca'ya yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Nüfusu 37 binden 250 bine yükseldi

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki sahil kenti Akçakoca ilçesi ile çeşitli ilçelerde yer alan tabiat parkları da tatilde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Tatil süresince konaklama alanları yüzde 100 dolulukla çalışan Akçakoca'nın 37 binlik nüfusu, 250 bin seviyesine ulaştı. Tarihi Ceneviz Kalesi'ni gezen ve deniz manzaralı işletmelerde vakit geçiren ziyaretçiler, kilometrelerce uzunluktaki kumsalla koylarda Karadeniz'in doğal güzellikleriyle dinlenme imkânı buldu.