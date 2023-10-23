BN Hotel, kasım ara tatilini görsel şölene çevirecek

BN Hotel Thermal & Wellness, birinci dönem ara tatilini eğlence şölenine dönüştürüyor.

11 – 19 Kasım tarihleri arasında BN Hotel’de konaklayan aileler için düzenlenen ‘Aile Festivali’ kapsamında, ara tatile girecek öğrenciler ve ebeveynlere özel wokshoplardan, eğitici ve öğretici atölyelere, çocuk tiyatrosundan, çeşitli konserlere kadar birbirinden eğlenceli ve dolu dolu bir program hazırlandı.

Ailelerin keyifli vakit geçirmesi için her detayın titizlikle düşünüldüğü 9 gün sürecek festivalde, BN Hotel’in ana sahnesinde ekranların sevilen ismi Evrim Akın’ın yer aldığı ‘’Evrim Akın ile Göster Kendini’ adlı etkinlik, 15 Kasım günü hem ebeveynlere hem de çocuklara keyif dolu saatler yaşatacak.

Sonraki günlerde ebeveynlerin dikkatine yönelik düzenlenecek ‘Nihan Baysal ile hiperaktivite ve dikkat bozukluğu söyleşisi’ bölümünde ise, dikkat eksikliği ile hiperaktivitenin ruhsal/psikolojik kökenlerine ve aile dinamikleri ile ilişkisine değinilecek. Karşılıklı soru- cevaplar şeklinde görüşlere de yer verileceği etkinliğin ardından çocuklar ‘Oyun terapisi’ bölümü ile hayal güçlerini zorlayarak oyunun eğlenceli dünyasını deneyimleyecekler.

Küçük kâşifler doğayı eğlenerek öğrenecek

Programda çocukların eğlenirken öğreneceği, deneyimlerken bilinçleneceği bir diğer bölüm ise, ‘Hüseyin Çağlar İnce ile küçük kaşifler doğa turu’ etkinliği olacak. Biyomühendis ve Doğa Farkındalığı Uzmanı Hüseyin Çağlar İnce’nin mentorluğunda düzenlenecek etkinlikte çocuklara doğadaki ekosistem ve çevre bilinci konusunda önemli bilgiler aşılanacak.

Her tatili unutulmaz kılmak isteyen aileler için sağlık ve eğlence dolu bir tatil vaat eden BN Hotel Thermal & Wellness her detayı titizlikle düşünülmüş “Aile Festivali” ile Mersin’in şifa kaynağı doğasında lüks konaklama seçenekleri ile unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatacak.

2023’ün en iyi SPA&Welness oteli oldu

Lokasyon avantajı, doğa harikası bölgedeki göz alıcı mimarisinin yanı sıra güvenli, sağlıklı ve hijyen koşullarda standartlarının üzerinde hizmet sunan BN Hotel Thermal & SPA, eğitimden istihdama, tanıtımdan gıda üretimine kadar pek çok konuda Mersin turizmine öncülük ediyor. 11 bin 500 metrekare ile Türkiye’nin en büyük SPA alanına sahip, yarım pansiyon plus olarak hizmet veren ve birçok özelliği ile ilkleri barındıran otel, ‘En iyi sen’ sloganıyla wellness ve resort konseptlerini iç içe geçirerek, ‘lifestyle termal’ kavramını hayata geçiren Türkiye’deki ilk ve tek otel olma özelliğine sahip.

9 farklı oda kategorisinde 249 oda, 3 villa, 644 yatak kapasitesi ile farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifli konaklama sağlayan tesis, geçtiğimiz aylarda turizm sektörünün en önemli ödüllerinden QM Tourism Awards’tan Türkiye’nin en iyi QM SPA & Wellness Luxury ödülünü, TripAdvisor'dan ise Travelers Choise 2023 ödülünün sahibi oldu.