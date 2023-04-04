Camelot Maritime, Yeni cruise gemisiyle 1500 yolcu taşıyacak

Türkiye’de yabancı bayraklı bir gemiyi işleten ilk firma olan Camelot Maritime, yatırım odaklı büyümesini sürdürmek istiyor. Camelot Maritime’ın amacı, yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten firma olarak bu sayıyı artırmak.

Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Camelot Maritime olarak, iş hacmimizi multi type gemiler işleterek büyütmek ve cruise turizminde öncü firmalardan birisi olmak istiyoruz. Yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten firma olarak bu sayıyı artırmak hedefindeyiz. Çünkü senelerdir edindiğimiz tecrübelerle en iyi hizmeti sağlayacağımızdan şüphemiz yok” dedi.

1500 kişilik kapasiteye sahip

Yeni curise gemisi yatırımlarının net bir şekilde olgunlaştığı zaman istatistiksel bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Kaptan Çavuşoğlu, Camelot Maritime’ın yeni cruise gemisinin yolcu kapasitesinin 1.500 kişiden fazla olacağını söyledi. Yatırım konusunda Çavuşoğlu, “Herkes gibi küresel, yerel, siyasi ve finansal gelişmeler bizler için de çok önemli. Bu sebeple en iyi ortamı sağladıktan sonra bu yatırımı düşüneceğiz. Fizibilite çalışmalarımızı halen yapıyoruz. Çünkü faklı destinasyonlar ve müşteri profilleri üzerine çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Her yatırımın aynı zamanda önemli bir istihdam kapısı anlamına geldiğine vurgu yapan Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Yeni yatırımımızla yaklaşık 400 kişinin üzerinde istihdam sağlayacağız. Biz cruise sektörünün Avrupalı’nın tekelinde olmadığını göstermek istiyoruz. Camelot Maritime’a bağlı Astoria Grande gemimiz rota olarak Karadeniz-Rusya ağırlıklı çalışıyor. Bu yeni gemimizi büyük ihtimalle Ege-Akdeniz olarak konuşlandıracağız. Cruise yatırımı için küresel gelişmeler bizim için belirleyici oluyor.” dedi.

Türkiye’nin gerek denizlerle gerekse doğal güzelliklerle çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Üç tarafımız denizlerle çevrili ama denizcilik bakanlığımız dahi yok. Komşumuz Yunanistan’ın bizden daha az kıyısı var. Ama dünyada armatör anlamında birinciler. Yunanlılar bu anlamda yatırım yapıyorlar fakat biz yatırım yapmıyoruz” açıklamasında bulundu.

200 metre boyunda büyük bir gemi

Uğradıkları liman şehirlerine çok büyük ekonomik katkılarda bulunduklarını söyleyen Kaptan Çavuşoğlu son olarak şunları söyledi:

“Karadeniz’de Sinop, Amasra, Ünye, Trabzon ve Samsun gibi küçük limanlarda bizden önce yolcu gemileri gelmiyordu. Ünye Belediye Başkanı çok büyük bir yatırım yaparak gemimizin gelmesi için her şeyi yaptı. ‘Yeter ki buraya insanlar gelsin’ dedi. Ekonomik olarak her türlü desteği sağladı. Sinop ve Amasra da bizim önem verdiğimiz limanlarımız arasında geliyor. Astoria Grande gemimiz 48 bin gross tonluk, 200 metre boyunda büyük bir gemi. Bizim yanaşacağımız limanlarda minimum 8-9 metrelik bir derinlik ve güçlü römorkörlerinin olması gerekiyor. Çünkü bizde rüzgar ve akıntı faktörü çok önemlidir. Türk limanlarımızın hepsinde bu römorkör hizmeti mevcut değil. Mesela Ünye gibi küçük limanlar römorkör konusunda, Samsun gibi dışarıdan destek alıyorlar.

Günde 600 ton su harcanıyor

Astoria Grande gemimizde 450 çalışanımız var. 1.500 yolcu kapasitemiz var. Ortalama 1.000 yolcu ile hareket ediyoruz. Sadece yolcularımız değil, çalışanlarımız da çıkıp alışveriş yapıyor. Gemimiz kumanya alıyor. Gemimiz için Türkiye’den milli yakıt alıyoruz. İstanbul’da 1 gece kalıyoruz. İnsanlar burada her türlü alışverişini yapabilme şansına sahip oluyor. İstanbul’da yaklaşık 36-40 saat kalıyoruz. İnsanlar burada hem tarihi turistik yerleri geziyor hem de alışveriş yapabiliyor.

Ekonomiye inanılmaz katkımız var. Mesela günde 600 ton su harcıyoruz. Gıda olarak taze sebze ve meyve ikmalimiz oluyor. Perdesinden tutun da çarşafına kadar gittiğimiz limanlarda ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Cruise gemilerimiz yaşayan bir otel gibidir adeta. Herkes, Marmaris-Kuşadası’na geliyor. Biz, yapılmayanı yapalım dedik ve Karadeniz’i planımıza aldık. “