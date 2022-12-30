Dedeman Cizre'ye geliyor

Dedeman Bostancı’da gerçekleştirilen törende Dedeman Turizm Yönetimi ile uluslararası nakliyat, çimento ve kömür ihracatının yanı sıra turizm ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren Karçağ Group arasında Dedeman Cizre için franchise sözleşmesi imzalandı.

İlçe merkezinde konumlanan Dedeman Cizre, 121 superior, 5 junior suite, 5 family suite ve 1 presidental suite olmak üzere toplam 132 odası, genişlikleri 46 metrekare ile 550 metrekare arasında değişen 4 toplantı odası, açık yüzme havuzu, balo salonu ile misafirlerine 12 ay boyunca kesintisiz hizmet verecek. 1 Ocak 2023 itibariyle misafirlerini ağırlamaya başlayacak Dedeman Cizre, Şırnak Havalimanı’na 18 km, şehirlerarası otobüs terminaline 2 km mesafede olup, bölgenin hayranlık uyandırıcı tarihî eserlerine yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

İmza töreninde konuşan Karçağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, “Bundan 8 yıl önce zor bir dönemde bu otel yatırımını yaptık, birçok engeli aştık. Bugün geldiğimiz noktada ise Dedeman ekibi ile büyük bir uyum yakaladık ve anlaşma sürecimiz bu nedenle çok hızlı oldu. Dedeman bayrağının Cizre’de dalgalanacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Anlaşmamızın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yerli ve milli bir marka olmanın sorumluğunu taşıyoruz”

Konuşmasında Dedeman Cizre hakkında bilgi veren Banu Dedeman, “Yatırımcımız Süleyman Çağlı’nın bölgede üstlendiği birçok görevin yanı sıra Cizre’de ‘halkın adamı’ olarak tanımlanması, bölgeye birlikte nasıl önemli bir değer katacağımızın da ipuçlarını veriyor. Kendileri Cizre’ye çok güzel bir proje kazandırmışlar. Bu iş birliğine girmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi. Bu yılın Dedeman için hareketli ve başarılarla dolu bir yıl olduğunu belirten Banu Dedeman, “Bizler Dedeman’ın 56 yıllık geçmişiyle 3. kuşak olarak işin başındayız, bayrağı bizden sonra devralacak yeni kuşak da bugün bizimle. Yerli ve milli bir otel markası olmanın sorumluğunu hep birlikte taşıyoruz. Bu yaklaşımla bayrağımızı sadece Türkiye’nin belli bölgelerine değil 81 iline yaymak, yurtdışına taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Cizre turizmi Dedeman markasıyla büyüyecek

Mezopotamya’nın bereketli toprakları üzerinde, Dicle kıyısında konumlanan Cizre, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Tarihte ilk robotu yapan, Leonardo da Vinci’ye ilham olmuş büyük dâhi El-Cezeri’nin yurdu Cizre; Cizre Kalesi, Çağlayan Kalesi, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Hz. Nuh Türbesi ve Nuh Camisi, Mem-u Zin Zindanı, Yafes Köprüsü, Cudi Dağı, Kasrik Boğazı ve birçok ören yerleri ile doğa ve tarih tutkunlarının seyahat rotasında yer alıyor. Dedeman Turizm Yönetimi ve Karçağ Group iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, Cizre’nin sahip olduğu bu potansiyeli daha da görünür kılmayı, bölge turizmini ileriye taşımayı hedefliyor.