İnegöl, EMITT 2023’te değerlerini tanıtıyor

Turizm alanında yaptığı girişimlerle şehre yerli ve yabancı turist çekmek, kazan kazan politikasıyla gelen her misafirin şehir ekonomisi ile esnafına kazanç sağlayacak tanıtım organizasyonlarına önem veren İnegöl Belediyesi, 12-15 Nisan tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda İnegöl’ün değerlerini tüm dünyaya tanıtıyor.

İnegöl’ün turizm potansiyeli dünyaya yayılıyor

Turizmde Doğu Akdeniz ve Avrasya’nın en büyük buluşması olan EMITT, 26. Kez kapılarını açtı. İnegöl Belediyesi de 7. HOL 7441’nci stant içerisinde İnegöl Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), Oylat Kaplıcaları, ilk İlçe Kent Müzesi ile Ağaç Sanayi Müzesi, Ortaköy Kervansarayı ve şehrin doğal güzelliklerinin tanıtılmasının yanı sıra stant ziyaretçilerine İnegöl’ü tanıtan broşür ve bilgilendirme kitapçıklarının yer aldığı çantalar hediye ediliyor.

İnegöl tüm güzellikleri ile sizi bekliyor

İnegöl’ün her alanda en iyi şekilde tanıtılması adına fuar organizasyonlarında yer aldıklarını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin tüm güzellikleri ile dünyanın dört bir yanından misafir ağırlamak üzere hazır olduklarını ileterek doğa ve tarih severlere davette bulundu. Başkan Alper Taban, “İnegöl pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ile köklü bir şehir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu değerleri ile turizm alanında iddialı bir konuma sahip.

Oylat Kaplıcalarımız kış turizminin yanı sıra her derde şifa olmasıyla yaz aylarında da en çok tercih edilen mekânlarımızdan biri. Başta İnegöl Köftesi olmak üzere damak tadındaki tüm lezzetleri ‘Gastro İnegöl’ çatısı altında toplayarak gastronomi alanında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayisi, tarımı ve üretim potansiyeli ile farkını ortaya koyan İnegöl’ümüz tüm güzellikleri ile sizleri bekliyor” dedi.

Turizm 52 sektöre kazanç sağlıyor

Turizmin şehirdeki sektörleri de hareketlendirdiğini ileten Başkan Alper Taban, “Turizm alanı beraberindeki birçok sektörü hareketlendiriyor. Şehrimize gelen misafirlerimiz aynı zamanda esnafımızdan aldığı ürünleri de beraberinde götürüyor. Böylelikle hem şehir adına hem de esnafımız adına kazan kazan politikası uygulanmış oluyor.

Sektör temsilcilerinin de ifade ettiği gibi turizm alanı 52 sektöre direkt kazanç sağlıyor. Bizim de amacımız yerli ve yabancı turistleri İnegöl’de ağırlayarak topyekûn şehrimizin kazanması. Bu doğrultuda gereken tüm adımları İnegöl Belediyesi olarak yapıyoruz” dedi.