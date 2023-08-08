İnternette Antalya otelleri aramaları yüzde 124 arttı

Pandemi sürecinin ardından her yıl büyümesini artıran turizm sektörü, artan enflasyon ve zamlarla ayakta kalmaya çalışırken 2023 yılı için 60 milyon turist ve 56 milyar dolarlık turizm geliri hedefleniyor. Google raporlarına bakıldığında Mayıs ayı itibariyle tatil, erken rezervasyon ve Antalya kelimelerinin arama hacimlerinin arttığını söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ Yurt dışı aramalarına baktığımızda Antalya’daki otelleri araştıran kullanıcı sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 124 arttığını görüyoruz. Türkiye genelinde de benzer bir artış gözleniyor. Kaş, Bodrum ve Çeşme gibi bölgelerdeki otellere olan ilgi yüksek. Aynı zamanda pandemi ile birlikte yükselişe geçen villa otelleri aramaları da bu yıl da oldukça popüler” dedi.

"Sosyal medya uygulamaları etkili oluyor"

Turizm sektöründeki markaların dijital pazarlama stratejilerinde Google’ın önemli bir rol oynadığını belirten Kaplan, Google'da yapılan aramaların hedef kitleye doğrudan ulaşmalarını sağladığı ve kısa vadeli "SEM" (Arama Motoru Pazarlaması) ve uzun vadeli "SEO" (Arama Motoru Optimizasyonu) stratejilerinin bu konuda etkili olduğu ifade etti. Kaplan sözlerine şöyle devam etti: “ SEM ile turizm sektöründeki markalar, belirledikleri anahtar kelimelerle ilgili reklamlar oluşturarak hedef kitlelerine direkt olarak ulaşabilirler. Özellikle kısa vadeli sonuçlar elde etmek isteyen markalar için SEM, etkili bir yöntem olabilir. Google'a ek olarak, yurt dışında popüler olan diğer arama motorlarına yönelik stratejiler de geliştirmek önemlidir. Örneğin, Rusya'da popüler olan Yandex, planlamalara dâhil edilmelidir. Ayrıca, markalara Avrupa ülkelerinde yapay zeka uygulamaları kullanarak İngilizce reklamların pazarlama planlarına eklenmesini öneriyoruz. Sosyal medya platformları, özellikle Tiktok, otel avantajlarını vurgulayan videoların etkili dönüşler sağladığı bir mecra olarak öne çıkıyor. Bu tür videolarla potansiyel müşterilere otelinizin sunduğu benzersiz deneyimleri ve avantajları aktarabilirsiniz.”

Müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta pazarlamasının da önemini dile getiren Kaplan, “Daha önce konaklama yapan müşterilere özel indirimler, promosyonlar ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları ile hedef kitleye ulaşmak etkili bir yol olarak karşımıza çıkıyor. E-posta bültenleri aracılığıyla, bölgedeki gezi noktaları hakkında bilgilerin paylaşılması ve dil çeşitliliği ile farklı ülkelere hitap edilebilir. Bu stratejilerin uygulanmasında günümüzün popüler yapay zeka uygulamaları kullanılarak metin oluşturma, görsel ve video içerik üretiminde kullanılabilir. Ayrıca, SEO içeriklerinde, her bölgenin özelliklerini yansıtan metinler oluşturmak etkili bir strateji olarak öne çıkıyor ”açıklamasında bulundu.