İstanbul'a üç ayda 3,7 milyon turist: İlk sırada Ruslar var

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,49 artışla 1 milyon 309 bin 200 yabancı ziyaretçi ağırlayan İstanbul, Türkiye turizminin lokomotifi oldu. Yılın ilk 3 ayında İstanbul, 3 milyon 766 bin 718 yabancı ziyaretçi ağırladı.

İlk sırada Ruslar var

İstanbul’a mart ayında en çok turist gönderen ülke 163 bin 548 kişiyle Rusya olurken, bunu 121 bin 194 kişiyle İran, 115 bin 563 kişiyle Almanya, 57 bin 97 kişiyle Birleşik Krallık izledi. Birleşik Krallık'ı 55 bin 940 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri, 40 bin 828 kişiyle Fransa ve 35 bin 446 kişiyle İtalya izledi.

Cezayir Araplar arasında birinci

Mart ayında Arap ülkelerinden İstanbul’a gelen ziyaretçi sıralamasında ise Cezayir birinci, Irak ikinci, Fas üçüncü, Suudi Arabistan dördüncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan’ı Lübnan, Libya, Mısır, Ürdün ve Tunus takip etti.

İstanbul Havalimanı tercih edildi

İstanbul’a mart ayında gelen yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul Havalimanı aracılığıyla şehre giriş yaptı. İstanbul Havalimanı, mart ayında 918 bin 36 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi. Mart ayında İstanbul’a havayoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı'nın payı yüzde 70,55 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yine mart ayında 382 bin 96 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken, havayoluyla İstanbul’a giriş yapan yabancıların yüzde 29,37’sini oluşturdu.