İzmir Marriott ikinci yılını kutluyor

Marriott International’ın İzmir’deki Marriott adlı ilk oteli olan İzmir Marriott, Ağustos ayında ikinci yıl dönümünü kutluyor. Açıldığı günden bu yana bölge turizminin gelişimine önemli katkılar sağlayan İzmir Marriott, Tripadvisor’ın misafir memnuniyetinde 1. sırada yer alırken bu başarısını Travellers' Choice ödülüne layık görülerek de taçlandırdı. İzmir Marriott ayrıca, aktif olarak katıldığı tüm yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlarda İzmir ve çevresini tanıtarak hem mevcut pazarların bölgedeki potansiyelini arttırıyor hem de yeni pazarların şehre gelmesine öncülük ediyor.

Marriott International Hotels’den aldığı marka gücüyle, bölgede en fazla yabancı misafire ev sahipliği yapan otel olmayı başaran İzmir Marriott, İzmir’deki turizmi 12 ay desteklemek için dış pazarlara olan odağını arttırarak devam ettirmeyi planlıyor.

Henüz kapılarını açalı iki yıl olmasına rağmen kendini sürekli yenileyen ve yatırımlarına devam eden İzmir Marriott, Kordon’da yer alan restoranı Lima’yı renove ederek konuklarını bambaşka bir atmosferde ağırlamaya başladı. Otelin teras katında yer alan Pagos Rooftop ise İzmir’e yepyeni bir eğlence anlayışı getirdi.

İzmir Marriott’ın devamlı misafirlerine ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını aralayan ve otel konaklamalarında sürekli artış gösteren bir indirim oranı imkânı sunan İzmir Marriott Loyalty Coins projesi; Marriott vizyonunu, profesyonel yönetim kadrosu ile Türkiye’nin farklı bölgelerindeki butik otellere aktardığı Deneyim Transferi projesi ve İzmir Marriott’ta konaklayan misafirlerin otel ile özel bir bağ kurmalarını hedefleyen ve yıllar sonra oteli ziyaret ettiklerinde Hayal Kurma Köşesi’nde kaleme aldıkları hayallerinin ölümsüzleştiğini görebilecekleri “Yolu İzmir Marriott’tan Geçen Hikâyeler” kitabı İzmir Marriott’ın ilk iki yılda sektöre farklı bir soluk getiren imza projeleri olarak hafızalara kazındı.