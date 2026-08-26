Konaklama tesislerinde yeni dönem 1 Kasım’da başlıyor: İşte yeni kurallar

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle basit konaklama tesislerinin fiziki ve hizmet standartlarından havuz güvenliğine kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi. Basit konaklama turizm işletme belgelerinin devrine ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.

Konaklama belgesinin devrine kısıtlama

Yeni düzenlemeye göre basit konaklama turizm işletme belgesi, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal dışında başka nedenlerle devredilemeyecek.

Belgenin izinsiz devredildiğinin tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat hükümleri valilikler tarafından uygulanacak.

25 oda ve üzerindeki tesislere resepsiyon şartı

Yönetmelikle basit konaklama tesislerinde bulunması gereken asgari nitelikler de belirlendi.

Kapasitesi 25 oda ve üzerinde olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu olacak. Tesislerde ayrıca ilk yardım malzemesi bulundurulması ve sertifikalı personel istihdam edilmesi gerekecek.

Düzenli temizlik ve haşere mücadelesi yapılması ile servis edilen yiyecek ve içeceklerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi de zorunlu standartlar arasında yer aldı.

Havuzlarda en az iki cankurtaran bulunacak

Yüzme havuzu bulunan tesislerde güvenlik şartları da yeniden düzenlendi. Buna göre havuzlarda filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerinin yanı sıra kaymayı önleyici zemin kaplamaları, emniyet basamakları ve derinlik ölçü levhaları bulunacak.

Tesislerin ayrıca soyunma kabini ve duş sağlaması, havuzlarda en az iki sertifikalı cankurtaran görevlendirmesi gerekecek.

Çocuk havuzu zorunluluğu geliyor

Çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı bir çocuk havuzu oluşturulması da zorunlu hale getirildi. Ancak yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden konaklama tesisleri bu şarttan muaf olacak.

Su kaydırağı ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı su alanlarında ise güvenliği sağlamak üzere personel görevlendirilecek. Bu alanlarda Türkçe ve en az iki yabancı dilde bilgilendirme levhaları bulunacak.

Oda ve banyolara asgari standart

Düzenlemeyle konaklama tesislerindeki oda ve banyolar için de asgari kriterler getirildi.

Yatak odalarında standartlara uygun yatak ve tekstil ürünlerinin yanı sıra doğal havalandırma ve elbise dolabı bulunması gerekecek. Elektronik kilidin bulunmadığı odalarda ise ilave kilit sistemi zorunlu olacak.

Banyolarda suyun yayılmasını önleyen eşik, duş kabini veya duş perdesi ile armatür ve ayna gibi temel donanımlar aranacak.

Yeni standartlar 1 Kasım'da yürürlüğe girecek

Yönetmelikte yer alan asgari oda, havuz ve hizmet standartlarına ilişkin hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.