Mövenpick Living Çamlıvadi kapılarını açtı
İstanbul ve Kayseri’de turizm yatırımları bulunan Artaş Grubu, Accor iş birliği ile otel projelerine bir yenisini daha ekledi.
Haziran 2022’de Accor Grubu ile anlaşma imzalayan Artaş Grubu, yeni konut projeleri Avrupa Konutları Çamlıvadi ve Saklıvadi içinde yer alan Mövenpick Living markalı rezidansların ilki olan Mövenpick Living Çamlıvadi’nin kapılarını açtı.
Şirketten yapılan açıklamada, 65 rezidans dairenin bulunduğu Mövenpick Living Çamlıvadi’de 1 odalı, 2 odalı ve penthouse daire tiplerinin yer aldığı bildirildi. Açıklamada, Vadistanbul AVM’ye yakın konumda yer alan Mövenpick Living Çamlıvadi’nin İstanbul Havalimanı’na 29 km mesafede olduğuna işaret edildi.