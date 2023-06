Otel fiyatlarında yüzde 100’e yakın artış

Takip Et

Okulların kapanması ve bayram tatilinin yaklaşması ile beraber oteller de fiyatlarını güncelledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, çoğu bölgede geçen yıla göre yüzde 100’e varan artışlar mevcut. 9 günlük tatilde iki kişilik bir otelin en uygun seçeneği 10 bin TL. 5 yıldızlı ultra her şey dahil otellerde hesap 200 bin TL’den başlarken 500 bin TL’yi aşabiliyor. Oda kahvaltı şeklinde iyi bir otelde konaklama yapılmak istenirse de bir çiftin 8 gece için ortalama 25 bin ila 50 bin TL arasında bir bütçeyi gözden çıkarması gerekiyor.

Bazı gözde tatil beldelerinde bayram tatilindeki fiyatlar ortalama şöyle:

Çeşme: İzmir’in gözde tatil bölgesi Çeşme ve Alaçatı’da en uygun otellerin fiyatları diğer bölgelere göre daha yüksek. Bölgedeki otellerin büyük kısmı oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriyor. Geçen seneye göre pansiyonların fiyatları da en az iki kat artmış durumda. Bayram döneminde sadece oda seçenekli iki kişilik en uygun pansiyon 15 bin TL’den başlıyor. Alaçatı’da bulunan butik otellerin fiyatları ise oda kahvaltı dahil ortalama 23 bin TL’den başlıyor, en yüksek fiyatlı otel ise yaklaşık 150 bin TL.

Marmaris: Muğla’nın Marmaris bölgesinde sadece oda veya oda-kahvaltılı apart veya pansiyonlarda fiyatlar iki kişi için söz konusu dönemde yaklaşık 10 bin TL’den başlıyor. Marmaris bölgesinde ultra her şey dahil otel çok az bulunuyor. Her şey dahil otellerde ise fiyatlar ortalama 60 bin TL. Söz konusu dönemde bölgenin en pahalı otelinde konaklamanın bedeli 355 bin TL.

Belek: En çok tercih edilen Antalya Belek’te sadece oda alabileceğiniz apart ya da pansiyonların 8 gecelik en uygun fiyatı ortalama 12 bin ila 20 bin TL arasında. 8 gecelik her şey dahil 5 yıldızlı bir otelde en düşük ücret yaklaşık 40 bin TL’den başlıyor, 200 bin TL’yi bulabiliyor. Bu dönemde bölgedeki en pahalı otelin fiyatı ise 500 bin TL’yi aşıyor.

Fethiye: Muğla’nın diğer adresi Fethiye bölgesinde apart otellerde yine 10-15 bin TL civarı oda bulmak mümkün. Ölüdeniz bölgesinde plaja yakın bulunan butik otellerde ise fiyatlar 40-60 bin TL arasındayken bölgenin en pahalı oteli 150 TL’yi buluyor.