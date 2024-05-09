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Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turist ölü bulundu

Denizli'deki turla gezmek için geldiği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'in komandolar tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi
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Latacz'in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. 

Ne olmuştu? 

Antalya'dan Pamukkale Ören Yeri'ne dün gezi için bir tur şirketiyle gelen Polonya uyruklu 75 yaşındaki Maria Latacz kaybolmuştu. İhbar üzerine jandarma ve bölgedeki güvenlik görevlileri Hierapolis Antik Kenti ve çevresinde arama çalışması başlatmıştı.

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