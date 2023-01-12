Pasha Holding, Mandarin Bodrum’un % 50’sini aldı

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz yılın aralık ayında turizm sektöründe önemli bir gelişmeyi paylaşmıştım. Türkiye’de ilk kez duyurduğum haberde Azerbaycan’ın en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran Pasha Grubu’nun lüks otel zinciri Mandarin Oriental’in Türkiye’de işletmeye başladığı ilk oteli Mandarin Oriental’e ortak olmak istediğini yazmıştım. İşte o süreç tamamlandı. Otelin bulunduğu Astaş Holding bünyesindeki Asta Cennetkoy Turizm ve İşletmecilik şirketine ortak olan Pasha Grubu, otelin yüzde 50’sinin sahibi oldu.

Azerbaycan’ın en güçlü ailesi olarak bilinen Paşayev ve Pasha Holding, hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. 2006’da kurulan Paşa Holding, Azerbaycan’da bankacılık dışında sigorta, inşaat, sanayi, turizm alanlarında faaliyet gösteriyor. Bakü’deki ünlü Absheron Hotel’in sahibi olan Paşa Holding’in portföyünde Port Bakü Towers en dikkat çeken turizm yatırımlarından biri. Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan’da faaliyet gösteren Pasha Bank, 2013 yılında Türkiye’ye geldi. 2021 Aralık ayı itibarıyla 15.5 milyar Manat yani 9.5 milyar dolar varlığı bulunan Pasha Holding, Azerbaycan bankacılık sektörünün yüzde 33’ünü tek başına yönetiyor. 2020 yılında 9 bin 500, 2021 yılında da 16 bin 500 çalışanı bulunan grup, Türkiye’de yatırım bankacılığı dışında bir de turizm alanında faaliyet gösteriyor.

650 milyon euroluk yatırımla kuruldu

Uzakdoğu kökenli lüks otel zinciri Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ilk oteli olan Mandarin Oriental, 2014 yılında Bodrum’da açıldı. 650 milyon Euro yatırımla Astaş Holding tarafından hayata geçirilen proje, Bodrum, Göltürkbükü Cennet Koyu’nda 600 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. Paşayev Ailesi, Azerbaycan’ın en güçlü ailesi olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriman Aliyeva da Paşayev ailesinin bir üyesi.