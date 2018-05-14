Setur, 2018 programını tanıttı

14 Mayıs 2018

Setur’un 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, 2018’de özel rotalarına yenilerini ekliyor. SeturSelect’in deneyimli rehberlerinin yanında ünlü isimlerin de anlatımlarıyla renklendirdiği özel kültür turlarının 2018 programı açıklandı.

Özel tatil deneyimi peşinde koşan gezginlerin yoğun ilgi gösterdiği özel SeturSelect rotalarının bu yılki programında Ağustos'da Tan Sağtürk ile St. Petersburg, Ekim’de Sunay Akın ile Paris, Eylül ve Ekim aylarında Ayhan Sicimoğlu ile İtalya, Ekim’de Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Lübnan özel rotalar arasında yer alıyor.

2018 SeturSelect turlarının tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Setur’un Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk “SeturSelect olarak bizler, deneyim seyahatinin öncüsü olmanın gururunu taşıyoruz. Misafirlerimiz hangi destinasyona giderlerse gitsinler standartların üzerinde, özel deneyimler yaşamak istiyor. SeturSelect tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere hayata geçirildi ve çok kısa sürede özel ve seçkin bir deneyim arayan müşterilerimizin gözdesi oldu. Sevgili Ayhan Sicimoğlu ile başlattığımız turlarımız Türkiye’de bir ilkti. Bu yıl çıtayı daha da yukarı çekerek işbirliklerimizi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tan Sağtürk ve Sunay Akın gibi kendi alanında öncü isimler ile genişlettik. Misafirlerimiz bu özel isimlerle katılacakları turlarda turistik bir geziye değil, ayrıcalıklı bir deneyime yolculuk etmiş olacaklar. Tüm dünyada en özel destinasyonları, severek takip ettikleri ünlü isimler ile beraber gezmek, yerel kültür ve tarihi doyasıya yaşamak isteyen tüm seyyahları turlarımıza bekliyoruz” dedi.

Kalite ve güvenilirliğin Setur için bir vazgeçilmez olduğunun altını çizen Tomruk, işbirliği için seçilen isimlere de bu doğrultıuda karar verildiğini, kendi alanının duayeni sayılan bu isimlerin de SeturSelect ile çalışmalarından dolayı gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda SeturSelect’in özel turlarına eşlik edecek Ayhan Sicimoğlu, Sunay Akın ve Tan Sağtürk de söz aldılar. Eşlik edecekleri turlarla ilgili bilgileri anlatan ünlüler, neden Setur ile çalışmayı tercih ettiklerini de basın mesuplarıyla paylaştılar. Setur’un kalitesi ve güvenilirliğine olan inançları nedeniyle SeturSelect markası ile işbirliğine imza attıklarını belirten ünlüler, yeni dönem projelerinden de kısaca bahsettiler.