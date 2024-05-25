Tekirdağ gastronomi turizminde söz sahibi olmak istiyor

Ahmet Hacıoğlu, coğrafi işaret almış ürünlerin kent ekonomisine katkısının daha fazla olduğu kaydetti ve Hacıoğlu, Tekirdağ köftesi, Çerkezmüsellim pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Seymen kavunu ve Tekirdağ soğanının kentin tescilli ürünleri olduğunu anımsattı.

Turistlerden coğrafi işaretli ürünlere özel ilgi

Coğrafi işaret almış ürünlerin turistlerin daha çok dikkatini çektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Bilinçli turistler yemek yiyecekleri zaman bunların coğrafi işaretli olup olmadıklarına bakıyorlar. Bu yüzden coğrafi işaretli ürünler diğer ürünlere göre daha fazla ilgi görüyor. Tekirdağ köftesi, Çerkezmüsellim pabuç köftesi, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası özellikle çok ilgi çekiyor." dedi.

"Gastronomi turizmine çok para harcanıyor"

Turizm son yıllarda en çok gelirin gastronomi turizmden elde edildiğini aktaran Hacıoğlu, "İnsanlar daha çok gastronomiye para harcıyor. Gastronomi turizmine olan ilginin artması diğer turizm dallarına da katkı sağlayacaktır. Tekirdağ'da 10 tescilli üründen 9'u gastronomi kökenli. Tescil çalışması yaptığımız ve onay için bekleyen 4 ürünümüz de gastronomi kökenli. Coğrafi işaretli ürünlerin artmasıyla Tekirdağ'ın gastronomi kenti olması yönünde ilerliyoruz." diye konuştu.