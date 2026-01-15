Turistik ilçe için büyük reklam: “Türkiye’nin St.-Tropez’si” diye tanıttılar!

Travel + Leisure editörlerinin hazırladığı “2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon” listesinde, dünya genelinde 100’ün üzerinde destinasyon incelendi. Kültür, sanat, gastronomi, doğa ve deniz turizmi gibi farklı deneyim alanları üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, 2026’nın öne çıkan 50 rotası belirlendi. Listenin “2026 Yılın Destinasyonu” seçimi ise Brezilya oldu.

“Beach Vibes” kategorisinde Bodrum öne çıktı

Bodrum, Travel + Leisure’ın “Beach Vibes” başlığı altında öne çıkardığı destinasyonlar arasında kendine yer buldu. Yayın, Bodrum’u “Türkiye’nin St.-Tropez’si” olarak tanımlayarak, sahil atmosferi ve sosyal yaşamıyla Avrupa’nın ikonik tatil bölgelerine benzetti.

Bu kategoride Bodrum’un yanı sıra Miami, Cayman Adaları ve Isla Mujeres gibi dikkat çeken lokasyonlar da listede yer aldı.

Balıkçı kasabasından küresel çekim merkezine

Haberde Bodrum’un dönüşümüne de vurgu yapıldı. Geçmişte daha mütevazı bir balıkçı kasabası olarak bilinen Bodrum’un bugün; lüks otelleri, canlı gece hayatı, zengin gastronomi seçenekleri, farklı ülkelerden ziyaretçileri buluşturan kozmopolit yapısı, sayesinde uluslararası ölçekte güçlü bir turizm markasına dönüştüğü ifade edildi.

Bodrum aramaları yüzde 85 arttı

Travel + Leisure, Bodrum’a yönelik ilgiyi somut verilerle de destekledi. Skyscanner’ın seyahat trendlerine atıf yapan yayında, Bodrum aramalarının yıllık bazda yüzde 85 arttığı bilgisine yer verildi. Bu artışın, destinasyonun küresel ölçekte daha görünür hale geldiğine işaret ettiği belirtildi.

Yeni yatırımlar Bodrum’un ivmesini güçlendiriyor

Bodrum’daki turizm hareketliliğini destekleyen unsurlar arasında, Maxx Royal Bodrum Resort’un 2024 yılında açılması da öne çıkarıldı. Haberde, güçlü marka yatırımlarının Bodrum’un uluslararası turizm ligindeki yerini sağlamlaştırdığına vurgu yapıldı.

Londra ve Manchester’dan direkt seferler

Bodrum’un erişilebilirliğinin arttığına da vurgu yapıldı. Ryanair, Londra Stansted-Bodrum hattını uçuş ağına ekledi. SunExpress, 2026 yaz sezonunda Manchester–Bodrum direkt uçuşunu programına aldı. Bu gelişmelerin, Bodrum’un yabancı turist trafiğini artıran önemli etkenler arasında yer aldığına dikkati çekildi.