Turizmde yeni hedef açıklandı

Hürriyet’te yer alan habere göre, GoTürkiye, ‘dijital göçebelere’ yönelik ‘Keşfet ve İstanbul’da çalış’, ‘Keşfet ve Dalaman’da çalış’ ve ‘Türkiye’de çalışmak’ olmak üzere üç konu başlığıyla şu daveti yaptı:

“İmparatorlukların kesişme noktasını keşfederek İstanbul’da çalışmaya ne dersiniz? Dalaman’da altın kumlar ve turkuaz denizin üzerinde rahatlayarak çalışmak? Dinamik insanlarla hareketli gecelerin tadını çıkararak İzmir’de çalışmak? Bin yıllık antik kentler, ormanlar arasına gizlenmiş eşsiz koylar, turkuaz denizler, dinamik insanlar ve büyük şehirler... Türkiye’de hepsi var.

Ayrıca bu güzel ülke, güçlü altyapı hizmetleri ile ekonomi ve iş açısından dünyanın en büyük ülkelerinden biridir. Dijital göçebeyseniz, uzun süre aynı ofiste çalışmayı sevmiyorsanız, Türkiye size en iyi seçenekleri sunacak.

İstanbul, yapacak bir şey ararken sayısız seçenekler sunmaktadır ziyaretçilerine. Camiler, kiliseler, sarnıçlar ve eski ahşap evler dahil olmak üzere tarihi binaları keşfetmek birkaç gün sürecektir.

Mümkünse İstanbul’un büyük kulüpleri arasındaki derbi maçına katılma şansını kaçırmayın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Deneyim gerçekten eşsizdir. Öte yandan İstanbul çok zengin bir eğlence ortamına sahiptir. Şehirde pek çok bar, gece kulübü ve disko bulunmaktadır. İstanbul’da ideal bir işyerini oluşturmayı düşünmenize gerek yoktur.

Aradığınız ofis ortamı sizin için oluşturulmuştur zaten. Şehirdeki ortak bir ofiste, kolaylıkla masa veya ofis kiralayabilirsiniz.

Yalnız çalışıyorsanız ortak ofislerde kolaylıkla bir masa da kiralayabilirsiniz.

Grup halinde çalışıyorsanız tüm ihtiyaçlar için tasarlanmış, kullanıma hazır bir ofis kiralayabilirsiniz. İstanbul’un ortak ofis alanlarında tam donanımlı toplantı hizmetleri de mevcuttur.”

“Dalaman’da mavi yengeci tatmayı ihmal etmeyin”

'Portalda, “Keşfet ve Dalaman’da çalış” başlığıyla da şunlar aktarıldı:

“Muğla’ya bağlı bir ilçe olan Dalaman, Ege’nin turkuaz rengi sahilinde yer almaktadır. Sessiz ve sakin bir ortamda zamanınızı geçirebileceğiniz birçok lüks ve büyük otel ile muhteşem butik otellere ev sahipliği yapmaktadır. Mutfak kültürü, Ege mutfağının bir parçası olarak tanımlanabilir. Ege mutfağının tanımlayıcı özelliği; yerel, taze malzemeler kullanılması, bunun sonucunda ise çok ağır olmayan lezzetli yemekler sunmaktır. Kaliteli zeytinyağları, çeşitli otlar ve baharatlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Balık ve deniz ürünlerinin bu sahil kasabasında sofraların vazgeçilmezi olması da şaşırtıcı değildir. Deniz ürünlerini seviyorsanız Dalaman’da mavi yengeci tatmayı ihmal etmeyin.

“Marmaris, sınırsız sayıda aktivite seçeneği sunar”

Zeytin, Ege mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Keçi sütleri lezzetli yoğurtlar, peynirler ve diğer süt ürünlerini üretmek için kullanılmaktadır. Doğa ile tarihin mükemmel bir uyum içinde olduğu Dalaman, yeşil ve mavinin bir arada dans ettiği eşsiz bir yerdir. Yedi kilometre uzunluğundaki meşhur Sarıgerme Plajı ve eşsiz Ekincik Koyu, Dalaman’da bulunmaktadır. İlçeden akan Dalaman Çayı rafting için oldukça uygundur. Dalaman, Ege’nin en hareketli beldelerinden biri olan Marmaris’e araçla sadece 90 dakika uzaklıktadır. Marmaris, sınırsız sayıda aktivite seçeneği sunar ziyaretçilerine.”