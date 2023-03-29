Türkiye'de yaz turizm için rotalar belirlendi

Nisan ayında başlayıp Ekim sonuna kadar devam eden mavi yolculuk sezonu başladı. Bu bayram olağanüstü manzaralarla maviliklerde bir tatil yapmak isterseniz YYatchs size konfordan ödün vermeden, tüm temel denizcilik ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz huzurlu bir yolculuk vaat ediyor. Haydi hemen ihtiyacınıza uygun rotaları belirleyerek tatil planınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Fethiye-Marmaris rotası

Bayram tatili kısa, aradığım 3 gece 4 günlük kısa bir yolculuk diyorsanız Fethiye-Marmaris rotası sizin için ideal. Bu kısa rotada doğanın sunduğu tüm güzellikleri ruhunuzun derinlerinde hissederken, keşfedebileceğiniz yerler arasında Fethiye Körfezi’nden Göcek’e, Dalyan’dan Akvaryum Koyu’na, Tersane Adası’ndan, Kumlubük’e kadar sayısız cennet gibi koy bulunuyor. Ayrıca bu rotada dünyaca ünlü plajlarımızdan olan ve meşhur Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı İz tuzu plajı yer alıyor.

Marmaris – Datça rotası

Marmaris körfezinden Ege’ye doğru uzayan Datça yarımadası, asırlık zeytin ağaçları ve antik kenti ile en güzel rotalar arasında yerini alıyor. Başlangıç ve bitiş yeri Marmaris olan bu rotaya en yakın havalimanı Dalaman’da. Yaklaşık bir haftalık mavi yolculuk olarak planlayabileceğiniz bu rota, Marmaris körfezinden Hisarönü koyuna ve Datça yarımadasının batı ucundaki Knidos antik şehrine kadar uzanıyor. Bu mavi rota boyunca Çiftlik koyu, Bozuk Kale (Antik Loryma), Kocaada, Bencik ve Kargı koyları, Datça, Kızılada, Bozburun, Kadırga, Kumlubük ve Karya bölgesinin en ilginç antik kenti Knidos kalıntılarını ziyaret edebilirsiniz. Knidos antik kentindeki 2000 yıldan daha eski antik tiyatronun hemen yanı başındaki sahilden kendinizi, Güney Ege’nin serin sularına bırakabilirsiniz.

Bodrum, Gökova Körfezi Rotası

Mavinin kalbine giden bu yolculuktan beklentiniz hem şehrin kalabalığından kaçıp dinlenmek hem de eğlenmekse bu ikisini bir arada sunan en iyi rota Bodrum-Gökova diyebiliriz. Gökova Körfezi korunaklı koyları, çam kokulu ormanlar arasından ışıldayan masmavi denizi ile deniz tutkunlarının en sevdiği mavi yolculuk rotalarının başında geliyor. Orak Adası, Yedi Adalar, Kleopatra Adası, Kargılı, Yalıçiftlik, Çamlı Limanı, Karacasöğüt, Çanak Koyu, Değirmen Bükü, İngiliz Limanı, Okluk Koyu gibi eşsiz koyların olduğu rota, gün boyu Ege’nin en güzel koylarında yüzmek ve civarda bulunan tarihi kalıntıları gezmek için ideal. Ayrıca yüzme molaları için durabileceğiniz birçok koyda minik yerleşim yerleri ve otantik Ege köyleri bulunuyor. Akşam yemeğinizi bu şirin köylerde taptaze deniz ürünlerinin sunulduğu deniz kenarı restoranlarda yemenizi öneririz.

Fethiye, Kekova Rotası

Ölüdeniz, Kalkan, Kaş, Kekova gibi ünlü tatil kasabaları ile en çok tercih edilen mavi yolculuk rotalarının başında gelen Fethiye, Kekova rotası hem Demre Çayağzı’ndan hem de Fethiye’den başlar. Çayağzı’na en yakın havalimanı Antalya, Fethiye için ise Dalaman Havalimanı’dır. Bu rotada deniz suyu sıcaklığının Ege’ye göre daha ılık olduğunu belirtelim. Kalkan ve Kaş’ta ziyaret edilebileceğiniz bu yolculukta, Kekova’da batık şehri ve akvaryum koyunu görebilirsiniz. Özellikle antik Simena kalıntılarının bulunduğu Kaleköy görülmeye değer. Fethiye – Kekova rotası için genel anlamda rahat bir rota desek yanlış olmaz. Ancak Patara plajını geçmek için açık denizde yol alacağınızı da belirtmek isteriz.

Fethiye, Göcek Koyları Rotası

Sırada ilham veren bir destinasyon yer alıyor. İnsanın ömrünü uzatan Göcek koyları için cennetten bir parça gibi desek yeridir. Mavi yolculuk rotası olarak Türkiye’nin en sevilen bölgelerinden olan Göcek koylarında çam ormanlarından gelen temiz hava ve derin mavi suların huzuru ilk andan itibaren sizi saracak. Göcek koylarında 1 hafta boyunca hiç sıkılmadan ve aynı koyda durmadan rahat bir mavi tur deneyimi yaşamanız mümkün. 2-3 yelkenliden başka kimsenin olmadığı bakir koylarda bulunmanın keyfini yaşayacağınız Göcek mavi tur rotasının en popüler duraklarını Hamam Koyu, Sarsala Koyu, Sıralıbük, Kille Koyu, Domuz Adası, Tersane Adası, Yassıca Adaları, Göcek Adası, Manastır Koyu, Göbün koyu olarak sıralayabiliriz. Rotanın popüler koylarından Hamam’da 2000 yıllık antik Roma Hamamının hemen yanı başında yüzebileceğiniz unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

İhtiyacınıza en uygun rotayı seçtiyseniz, geriye denizde karşılaşacağınız tüm sorunları çözebilecek teknolojiye sahip, her anlamda güvenilir bir tekne ile yola çıkmak kalıyor…

Ünlü yelken yarışçısı Michael Schmidt’in kurucusu olduğu son teknolojiyle donatılmış mükemmel Alman mühendisliğinin ve olağanüstü işçiliğin eseri olan YYachts modelleri, mavi yolculuğunuzda konfordan ödün vermeden, tüm temel denizcilik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış.

Otomatik kontrol sistemleri sayesinde kullanım pratikliği sağlayan YYachts’lar ile geniş bir mürettebata ihtiyaç duymadan sadece iki kişiyle bile güvenle denize açılabilirsiniz. İki adet motora sahip YYachts’lar, size kolay manevra imkânı sunarken, 2.2 metreye kadar inebilen teleskopik salmasıyla, eşsiz koylara, sığ bölgelere ve marinalara kolayca yanaşmanızı sağlar. Ayrıca enerjisini solar panellerden karşılayan yelkenliler ile yüzde 50’den fazla jeneratör yakıtından tasarruf ederek, çok daha uzun süre seyahat edebileceğinizi söylesek… Üstelik rahatsız edici jeneratör gürültüsü olmadan… Kısacası YYachts’lar ile size sadece rotanızı belirlemek kalıyor, gerisi huzurlu bir mavi yolculuk…