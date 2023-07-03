TÜRSAB: Türkiye’ye saç ekimi için gelenlerin sayısı yüzde 20 artacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2023 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turisti almayı bekliyoruz. Keza sağlık turizmi gelirinde de artış yaşanmasını öngörüyoruz” dedi.

Bu yıl yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini aktaran Bağlıkaya, “Ocak-Mart 2023’te ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 474 bin 114’e yükseldi. Sağlık turizmindeki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Sağlık turizmi kapsamında gelen uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşları; kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz oluşturuyor. Bunların dışında saç ekimi, estetik ve güzellik uygulamaları da yoğun şekilde ilgi görüyor.

Sağlık turizmi alanında yetkili aracı kuruluş olarak çalışan seyahat acentelerimizden aldığımız bilgiye göre, ülkemizi sağlık amacıyla ziyaret eden misafirlerin önemli bir kısmının saç ekimi için geldiğini ifade edebiliriz. Destinasyon anlamında saç ekimi konusunda en önemli merkez ise İstanbul.

Artan talep nedeniyle saç ekimi kapsamında Antalya ve İzmir de çok sayıda sağlık turisti almaya başladı. Bu yıl saç ekimi için gelenlerin 2022’ye göre yüzde 20 civarında artmasını bekliyoruz” dedi.

İlk çeyrekte 453 milyon dolar geldi

Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında çift haneli rakamlarla büyüdüğünü belirterek, “2023 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turisti almayı bekliyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde sağlık turizminden elde edilen gelir, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 453 milyon 714 dolar oldu” diye konuştu.