Villa kiralama otellere alternatif oldu

19 Eylül 2017

BEGÜM AKSOY

ANTALYA - Türkiye'de villa kiralama işi, 15 yıl önce bir İngiliz firmasının Kalkan Mahallesi’nde 100 civarındaki villayı İngiltere’deki müşterilerine haftalık kiralamasıyla başladı. O dönemde 60 bin sterlin karşılığında satılan villaların fiyatları bugün 3 milyon sterlini buluyor, 100 civarındaki villa sayısı ise 2 ila 3 bin villa arasında değişiyor. Villalar Kalkan’ın yanı sıra beldeye bağlı köylerde de yapılıyor. Beldede villa kiralama işi yapan emlakçılardan alınan bilgiye göre, bir yılda yaklaşık 100 bin yerli yabancı turist Kalkan’da haftalık villa kiralıyor.

Villa tipleri kiralayıcısına göre değişiyor; lüks villalar, balayı villaları, muhafazakar villalar, evcil hayvanı izinli villalar, çocuk havuzlu villalar, havuzu ısıtmalı villalar, doğayla iç içe villalar, ekonomik villalar ve denize yakın villalar olarak 9’a ayrılıyor, villa tipine göre de fiyat aralığı değişiyor. Bin liradan başlayan haftalık villa kiraları 24 bin liraya kadar çıkıyor.

‘Avrupa’da yaşayan Türkleri ağırlıyoruz’

Tatilvillam.com adlı internet sitesinin sahibi Bilal Dayıoğlu, Kalkan çevresinde bulunan Üzümlü Köyü’nde yer alan muhafazakar tipi villaları haftalık kiraya verdiklerini belirtirken, kasım ayına kadar dolu olduklarını söyledi. Dayıoğlu, genellikle Fransa, Almanya ve İngiltere’de yaşayan muhafazakar Türk aileleri misafir ettiklerini dile getirerek, gelen ailelerin kaldıkları villaların 7 yıldızlı otellerden daha rahat olduğunu söylediklerini ifade etti. Dayıoğlu, villa kiralarının ise yüksek sezonda 4-5 bin arası değiştiğini, Kış mevsiminde ise villa kiralarının 2 bin Türk lirasına kadar indiğini kaydetti.

Kalkan’ı en çok İngilizler ziyaret ediyor

Villacım.com adlı internet sitesinin sahibi Fatih Tongal da, Türkiye’de 2015 ve 2016 yılları yaşanan terör olaylarında sezonu yerli turistle geçirdiklerini ama bu sezon en çok İngiliz turistleri ağırladıklarını ifade etti. Kalkan’daki yerleşik İngiliz sayısına dikkat çeken Tongal, İngiltere’deki en zengin vatandaşların tatil için Kalkan’ı tercih ettiğini dile getirdi. Haftalık villa kiralarının yüksek sezonda 3 bin 500 ila 20 bin lira fiyat aralığında değiştiğini belirten Tongal, villaları iki kişinin de 18 kişinin de kullanabileceğini söyledi. Kalabalık bir ailenin villalarda 5 yıldızlı otelden çok düşük fiyata kalabileceğine dikkat çeken Tongal, villa kiralama işinin turizmin ayrı bir dalı haline dönüştüğünü de belirtti.

Villa Kalkan adlı internet sitesinin sahibi Tamer Erhalim ise haftalık kiralık villaların sezona göre fiyatının değiştiğini, yüksek sezonda 5 bin – 25 bin fiyat aralığında kiraya verilen villaların, sonbahar – kış mevsimlerinde 3 bin - 15 bin lira aralığında kiraya verildiğini dile getirdi. Erhalim, en çok İngiliz vatandaşları ağırladıklarına dikkati çekerken, muhafazakar villalara taleplerin ise genelde Türklerden olduğunu ifade etti.

TÜROFED Başkanı Ayık: Denetim şart

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ise, haftalık ve günlük kiraya verilen tüm evlerin, belli bir sisteme oturtulması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Ayık, bu tür kiraya verilen evlerin hem asayiş hem teknik anlamda denetlenmesi gerektiğini dile getirirken, müşterilere belli standartlar sağlanmasının da zorunlu olduğunu ifade etti.