Yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında %17,5 arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayında yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 17,5 arttığını açıkladı.

Ersoy, yılın ilk 6 aylık sonuçları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, ilk 6 ayda turizm gelirinin yüzde 27 artışla 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Ersoy, kişi başına gecelik gelirin ilk 6 ayda yüzde 11 artışla 100 dolara ulaştığını ifade etti.

Ersoy, özellikle Rus vatandaşlarının yoğun konut alımları ve zaman zaman bu konutları sezonluk kiralamaları nedeniyle ortalama kalış sürelerinin azaldığına işaret etti.

Geçen yıla göre yüzde 11,35 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"2023 yılı Haziran ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %11,35 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Haziran ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %11,35 oranında bir artış göstererek 5 584 021 olmuştur.

Haziran ayında ülkemize gelen 5 584 021 yabancı ziyaretçinin 184 493 ( 3.30% )günübirlikçidir.

Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %36,60 (2 044 015 )

2-İstanbul %29,14 ( 1 627 057 )

3-Muğla %9,39 ( 524 299 )

4-Edirne %7,85 ( 438 428 )

5-İzmir %3,26 ( 181 771 )

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %19,88 artış kaydedilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %19,88 artış göstererek 19 618 196 olmuştur.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen 19 618 196 yabancı ziyaretçinin 480 545 (2.45%) günübirlikçidir.

Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %40,29 (7 903 538 )

2-Antalya %26,44 (5 187 615 )

3-Edirne %9,73 (1 907 948 )

4-Muğla %5,59 (1 096 162 )

5-Artvin %4,23 (830 787 ) "