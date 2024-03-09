Zengin turisti 12 ay Türkiye'ye çekecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), mikro ölçekte turizmi 81 ile ve 12 aya yayma hedefiyle sahaya çıkıyor. ‘Turizm Yüzyılı’ projesine start veren birlik, 15 bin seyahat acentası, 37 bölge temsilcisi ile her 4 ayda bir bölgeye odaklanıp ‘her bölgenin turizmden hakkettiği’ payı almasını sağlayacak.

“Turizm Yüzyılı” projesi tanıtım toplantısında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Turizm sektöründe rekabet avantajı yakalayabilmek adına tarihimizi, kültürümüzü ve üstün olduğumuz diğer turizm çeşitlerini öne çıkartacak bir yaklaşımla turizmi 12 aya ve ülke geneline yaymayı, yüksek gelir grubundan ziyaretçilerimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Turizm 3 bölgeye sıkışmayacak

Türkiye'nin rakiplerinden daha avantajlı bir konumda olduğunu, fakat ülkeye gelen turist sayısının mevcut potansiyelin çok altında kaldığını dile getiren Bağlıkaya, “Dört mevsim sunulabilecek turizm ürününe sahibiz ancak ocak-şubat-mart ve kasım-aralık aylarında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 14,5 milyon. Bu dönemde gelen turist toplam ziyaretçimizin yüzde 29’unu oluşturuyor. Aynı dönemde İspanya’ya 31,2 milyon kişi gidiyor. Hedefimiz turizmi mümkün olduğu kadar deniz-kum-güneş sezonunun dışında kalan aylara da taşımak” dedi. Diğer bir hedefin de turizmin ülkenin her yerine dengeli yayılmasını sağlamak olduğunu belirten Bağlıkaya, İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'in yüzde 75'lik bir paya sahip olduğunu, gelen turistlerin sadece yüzde 25'inin kalan illere dağılım gösterdiğini söyledi. Bağlıkaya, hedefin 5 şehre sıkışmış kapasiteyi ülkenin her köşesine yaymak olduğunu vurguladı.

'Tüm paydaşlarla ortak hareket edeceğiz'

TÜRSAB olarak başlattıkları proje kapsamında turizm sektörlerinin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde olacaklarını kaydeden Bağlıkaya, projenin Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) çalışmalarıyla çelişmediğini de söyledi. 2 yıllık projeksiyonlu Turizm Yüzyılı projesinin daha mikro ölçekli çalışmaları kapsadığını anlatan Bağlıkaya, “Önce iç turizmi aktive etmemiz lazım. Sonra info fuarlara katılıp yurt dışı tanıtımlara odaklanacağız” dedi.

Türkiye’nin ucuz tatil yapılan, iyi tesisleri olan, iyi hizmet sunulan bir destinasyon olarak pazardaki konumunu koruduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, “Tatil beldelerimizde 2-3-4'üncü sıra otel yaparak turist sayısını artırsak da bu gidişattan rakiplerimizin önüne geçecek kadar yüksek gelir çıkmaz. Rekabette; tarihimize, kültürümüze ve üstün olduğumuz fark yaratacağımız alanlara daha fazla ağırlık vermeliyiz” dedi.

Turizm Yüzyılı kapsamında neler yapılacak?

- Turizm için önemli plan, envanter gibi mevcut çalışmaları derleyerek işlevli hale getirilecek

- Türkiye genelinde seyahat acentalarına proje kapsamında özel eğitimler verilecek,

- Bölgenin sahip olduğu turizm değerlerine özgü pazarlama stratejileri geliştirilip, tanıtım planlaması yapılacak.

- Bölgelerin öne çıkan turizm özelliklerine uygun hedef fuarlar belirlenip seyahat acentalarının ücretsiz katılımları sağlanacak

- Yerel efsaneleri, hikayeleri turizm amaçlı işleyerek kültürel ve sanatsal unsurlar olarak turizm ekonomisine katkı sağlayacak ürün haline getirilecek

- Bölgelere özgü turistik ürünlere ilişkin tanıtım materyali oluşturulacak

- Yerel halkın turizm faaliyetindeki rolünü artırmak için destinasyon bazlı turizm çalıştayları düzenlenecek.