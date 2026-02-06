Türk kumaşından vazgeçemiyorlar
Paris’te dünya devi üreticilerin katıldığı fuarda konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, dokuma kumaş ve teknik tekstil ihracatının arttığına işaret etti. Öksüz, sektör olarak Gucci’den Dior’a, Burberry’den Nike’a kadar dünyaca ünlü markalara ürün tedarik ettiklerini söyledi.
Recep ERÇİN
Türkiye’nin tekstil ihracatı geçen yıl binde 8 oranında azaldı. Sektörel ayrıma bakıldığında dokuma kumaş ihracatı geçen yıl binde 3 arttı. Dokuma kumaşta; İspanya’ya yüzde 3,9 oranında, İtalya’ya yüzde 1,4 oranında, ABD’ye yüzde 7,4 oranında ve Hollanda’ya yüzde 3,9 artış sağlandı.
Bu yılın ocak ayında ise hem genel tekstil ihracatı yüzde 11,2 oranında hem de dokuma kumaş ihracatı yüzde 3,1 düşerken, İspanya’ya ihracatta yüzde 12,5 oranında, İtalya’ya yüzde 3 oranında, ABD’ye yüzde 25,7 Hollanda’ya yüzde 5,3 oranında artış yakalandı. Türkiye geçen yıl 2,3 milyar dolardan fazla dokuma kumaş ihraç etti. Dünyanın önde gelen markalarının kumaş almaya geldiği Paris’te düzenlenen Premiere Vision Fuarı’nda da Türkiye, 127 kumaş firması ile yer aldı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen milli katılım organizasyonu kapsamında da 45 firma fuarda fuarda stant açtı.
İTHİB’in davetlisi olarak fuarda Türk heyeti ile birlikte biz de firmaları ziyaret ettik. Fuarda sektöre ilişkin sorularımızı yanıtlayan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, genel tekstil ihracatınca bir kayıp olsa da dokuma kumaş ve teknik tekstilde ürün grupları ve ülkeler bazında artışların sürdüğünü anlattı.
“Büyük moda evleri de bizden kumaş alıyor”
Mısır, Çin, Hindistan ve Asya ülkelerinin fiyat rekabetine rağmen dünya moda evleri ve hazır giyim devlerinin Türk kumaşından vazgeçmediğini belirten Öksüz, Gucci’den Dior’a, Burberry’den Nike’a kadar dünyaca ünlü markaların Türk kumaşlarını kullandığını dile getirdi.
İTHİB olarak dünyaca ünlü markalarla temas kurduklarını ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle özel nitelikli alım heyetleri düzenlediklerini söyleyen Ahmet Öksüz, “Burberry, Nike, Patagonya gibi markaların yanı sıra Ozon gibi e-ticaret firmalarıyla görüşmelerimiz oldu.
Türkiye’den alım yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bunların dışında birçok dünya devi firma ile de görüşmelerimiz olacak. Onların da planlamaları yapılıyor. Marttan sonra da çok önemli bir süpermarket zinciri ile ev tekstili ürünlerimiz özelinde Türkiye’de bir görüşme yapacağız. Ayrıca büyük bir otel zinciri ile de temaslarımız sürüyor” bilgilerini paylaştı. Öksüz, “Büyük moda evleri de bizden kumaş alıyor” dedi.
Avrupa’da kaybedilen ABD ile telafi edilebilir
Bu noktada Öksüz, Çin ve Hindistan’ın Avrupa’daki agresif pazarlama faaliyetlerine işaret ederek, Türkiye’nin Trump dönemini iyi değerlendirip ABD pazarındaki payını artırması gerektiğini söyledi. Özellikle ABD ile bir tercihli ticaret anlaşması yapmanın tam zamanı olduğunu kaydeden Öksüz, “Toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 50’si Avrupa ülkelerine.
Ancak özellikle Çin Avrupa pazarı konusunda çok agresif. Yüksek vergiler sebebiyle ABD’de kaybettikleri pazarı Avrupa’da yakalamaya çalışıyorlar. Hindistan da benzer şekilde hareket ediyor. Avrupa pazarına ciddi şekilde odaklılar” bilgilerini paylaştı. Hindistan’ın Avrupa ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) dikkat çeken Ahmet Öksüz, “Bu anlaşma bizi doğrudan olumsuz etkileyecek, 2027’de yürürlüğe girecek anlaşmayla Gümrük Birliği avantajımızı büyük ölçüde kaybedeceğiz. Buradan hareketle bizim de ABD ile yapacağımız STA daha önemli hale geldi.
STA’yı hızlandırmamız gerekiyor. Böylece Avrupa’da kaybettiğimiz pazarı ABD ile telafi ederiz. ABD ile dengeli bir ticaretimiz olduğu söylenebilir. Yine de ABD lehine bir durum söz konusu. Tekstil sektörü de ciddi bir enstrüman olarak elimizde duruyor. ABD ile anlaşma konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor” ifadelerini kullandı.
“İhracatımız 31 ülkeninkine bedel”
İTHİB Başkanı Öksüz, “Yakın coğrafyada bizim tekstilde rakibimiz yok. Çin, Hindistan büyük üretici ama kalite bizim gibi değil. Bangladeş tekstile ağırlık vermeye başladı. Vietnam da başladı. Hazır giyim ülkeleri tekstile de yatırım yapmaya başladılar. Türkiye’nin tekstil hazır giyim ihracatı 30 milyar dolar. Bütün Kuzey Afrika, Balkanlar, Körfez dâhil 31 ülkenin ihracatı bizim kadar yok” diye konuştu.
Sektör olarak yüzde 60-70 bandında bir kapasite ile çalıştıklarını kaydeden Öksüz, “Kur ve enflasyon uyumsuzluğu nedeniyle geçmişten gelen bir eksiğimiz var. Telafi etmek lazım. Enflasyon politikasına zarar vermeden ihracatçıyı desteklemek gerekiyor. Bunun için döviz dönüşüm desteği artırılmalı. 3 bin 500 liralık destek de iyi oldu. Keşke daha çok olsaydı” dedi.
“Eskiden bizi almıyorlardı şimdi Türklersiz olmuyor"
Tekstilde birçok ülke kendi üretici firmalarının ağırlıkla katıldığını fuarlar yapsa da Paris’teki Premiere Vision Fuarı’nın uluslararası katılımın yüksek oranda olması sayesinde önemini koruduğunu dile getiren Öksüz, “Ben bu fuara 96-97’den beri geliyorum. Eskiden Türkleri almıyorlardı. Şimdi kumaşta en büyük ikinci katılımcı ülkeyiz. Bugün Türk firmaları olmasa bu fuar olmaz.
‘Haute couture’ dediğimiz moda evleri bu fuarda oluyorlar. Bu fuarlardan çekilmemek lazım. Gerçekten belli bir kalite ve birikim var. Bir önceki fuarda numunesini almışsa bir sonraki fuarda sipariş dönüşü oluyor. Sektör gereği müşteri dokunmak istiyor. Kumaş müşterisi görselden sipariş vermez, illa ki dokunacak görecek bizim sektörde fuarların şansı daha fazla. Elbette eski yıllara göre 15-20 sene öncesine göre yoğunluk az” bilgilerini verdi.
Ufak ufak ithal ikame yatırımlar yapılıyor
Sektörde çok büyük yatırımlar olmasa da ufak ufak yeni yatırımların yapıldığı bilgisini paylaşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Özellikle Türkiye’de üretilmeyen ürünlerde, teknik tekstillerde yatırımlar var. İthal ikameci belki 100 milyon 200 milyon dolar değil ama 3-5 milyon dolarlık yatırımlar ve çok faydalı olacak yatırımlar” dedi. Ahmet Şişman da, “Avrupa’da 170 milyar euroluk tekstil ve hazır giyim üretimi var. Bunun yarıya yakını teknik tekstildir. Yüzde 10 pay alsak büyük etki yapar” ifadelerini kullandı. İTHİB verilerine göre Türkiye’nin teknik tekstil ihracatı geçen sene yüzde 2,8 artarak 2,3 milyar dolar oldu.